Οι αστροναύτες της SpaceX επέστρεψαν επιτέλους στη Γη μετά από 8 μήνες στο Διάστημα

Οι τέσσερις αστροναύτες επέστρεψαν στη Γη την Παρασκευή μετά από μια σχεδόν οκτάμηνη παραμονή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που παρατάθηκε λόγω του προβλήματος της κάψουλας της Boeing και του τυφώνα Μίλτον.

Η κάψουλα της SpaceX που μετέφερε το πλήρωμα έπεσε με αλεξίπτωτο πριν από τα ξημερώματα στον Κόλπο του Μεξικού στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα, αφού αποσυνδέθηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στα μέσα της εβδομάδας. Οι τρεις Αμερικανοί και o Ρώσος αστροναύτες έπρεπε να είχαν επιστρέψει πριν από δύο μήνες. Αλλά η επιστροφή τους καθυστέρησε λόγω προβλημάτων με τη νέα κάψουλα αστροναυτών Starliner της Boeing, η οποία επέστρεψε άδεια τον Σεπτέμβριο λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά της. Στη συνέχεια, ο τυφώνας Μίλτον και ακόμα δύο εβδομάδες ισχυρών ανέμων και άγριας θάλασσας.

Η SpaceX εκτόξευσε τους αστροναύτες Μάθιου Ντόμινικ, Μίκαελ Μπάρατ και Τζανέτ Επς της NASA και τον Αλεξάντερ Γκρεμπενκιν της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, τον Μάρτιο. Ο Μπάρατ, ο μόνος βετεράνος του διαστήματος που συμμετείχε στην αποστολή, αναγνώρισε ότι οι ομάδες υποστήριξης πίσω στην πατρίδα που έπρεπε «να επανασχεδιάσουν, να επανασχεδιάσουν και κατά κάποιο τρόπο να ξανακάνουν τα πάντα μαζί με εμάς ... και μας βοήθησαν να αντέξουμε όλα αυτά».

