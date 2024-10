NASA: Το Europa Clipper εκτοξεύθηκε προς αναζήτηση εξωγήινης ζωής στη Σελήνη του Δία

Μια αποστολή για τη μελέτη ενός από τα πιο υποσχόμενα περιβάλλοντα του ηλιακού συστήματος που μπορεί να είναι κατάλληλο για ζωή πρόκειται να απογειωθεί τα ξημερώματα της Τρίτης. Το διαστημικό σκάφος Europa Clipper της NASA -σχεδιασμένο για να εξερευνήσει το ομώνυμο φεγγάρι του Δία, την Ευρώπη- αναμένεται να εκτοξευθεί με έναν πύραυλο SpaceX Falcon Heavy.

Η εκτόξευση της NASA έχει προγραμματιστεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα. Η αποστολή της NASA αξίας 5,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ξεκίνησε ως ιδέα το 2013. Οι επιστήμονες συνειδητοποίησαν για πρώτη φορά ότι η Ευρώπη μπορεί να υποστηρίζει ζωή τη δεκαετία του 1970, όταν, κοιτάζοντας μέσα από ένα τηλεσκόπιο στην Αριζόνα, είδαν το παγωμένο νερό.

Falcon Heavy lifts off from pad 39A in Florida for the 11th time! pic.twitter.com/tcZu1LOOOm