Οι απελπισμένοι κάτοικοι της Γάζας μαζεύουν φύλλα μουριάς για τροφή

Η απόγνωση και η πείνα έχει οδηγήσει κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας στο να μαζεύουν φύλλα μουριάς για να τραφούν.

Πασχίζοντας να επιβιώσουν στα χαλάσματα και τα κατεστραμμένα από τον πόλεμο κτήρια, ο Άχμεντ Αλ-Σανμπάρι και τρεις από τους γιους του διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μαζέψουν φύλλα μουριάς για να φάνε, μια σκηνή που διαδραματίζεται σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίση πείνας.

«Είναι τρομοκρατικό να περπατά κανείς όταν γίνονται ακόμα βομβαρδισμοί», δήλωσε ο Αλ-Σανμπάρι, ο οποίος όπως πολλοί κάτοικοι της Γάζας ριψοκινδυνεύει για να βρει τροφή. Η γυναίκα του Άχμεντ, η Φάτιμα, πλένει τα φύλλα και τα βράζει σε μια αυτοσχέδια εστία.

«Δεν αντέχεται τίποτα από αυτό, ούτε η γεύση ούτε το χρώμα», δήλωσε η ίδια. Η Φάτιμα γεμίζει τα φύλλα με ρύζι και μπαχαρικά, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να πείσει τα παιδιά της να ανεχθούν την ξινή γεύση. Ωστόσο, η πικρίλα παραμένει. Τα φύλλα μουριάς είναι τροφή για ζώα, λέει η Φάτιμα. «Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε;».

"We'll try mulberry leaves, we don't know whether children will accept it or not"



Palestinians in northern Gaza try to make food from mulberry plant leaves amid the severe lack of food due to the Israeli occupation's siege and using starvation as a weapon of war. pic.twitter.com/A3ZfciH3vc