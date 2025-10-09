«Όχι φασίστες εδώ»: Απεργία στην Όπερα Βενετίας για τον διορισμό «εκλεκτής» της Μελόνι

Το προσωπικό της όπερας La Fenice, στη Βενετία, προχωρά σε απεργία, ως κίνηση αντίδρασης απέναντι στον διορισμό μιας μαέστρου που συνδέεται με την Τζόρτζια Μελόνι.

Η απεργία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ημερομηνία της πρώτης παράστασης του έργου Wozzeck.

Μουσικοί και λοιπό προσωπικό αιτούνται εδώ και μήνες να ανακληθεί ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέζι στη θέση της μουσικής διευθύντριας, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για έναν τόσο υψηλού κύρους ρόλο και ότι επελέγη αποκλειστικά λόγω των πολιτικών της διασυνδέσεων με την κυβέρνηση Μελόνι.

Ποια είναι η 35χρονη Μπεατρίτσε Βενέτσι

Η 35χρονη Βενέζι, της οποίας ο πατέρας υπήρξε μέλος του νεοφασιστικού κόμματος Forza Nuova, διορίστηκε ως μουσική σύμβουλος στο υπουργείο Πολιτισμού λίγο μετά την άνοδο της Μελόνι στην εξουσία, πριν από τρία χρόνια. Έκτοτε έχει επανειλημμένα δεχθεί επαίνους από την Ιταλίδα πρωθυπουργό, ενώ έχει τιμηθεί και από το ακροδεξιό κόμμα Αδελφοί της Ιταλίας (FdI).

Αν και η Βενέζι έχει διευθύνει ορχήστρες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και πέραν αυτών, οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να αναλάβει μια τέτοιου κύρους θέση, σημειώνοντας ότι δεν έχει διευθύνει ποτέ στο La Fenice, παρά μόνο σε μια σύντομη προωθητική εκδήλωση, ούτε και σε άλλα κορυφαία διεθνή λυρικά θέατρα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι μουσικοί της ορχήστρας δημοσίευσαν ανοιχτή επιστολή προς τον γενικό διευθυντή του θεάτρου, Νικόλα Κολαμπιάνκι, καταγγέλλοντας την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής και αμφισβητώντας τα επαγγελματικά προσόντα της Βενέζι για έναν τόσο εμβληματικό θεσμό.

Η επιστολή, που δημοσιεύτηκε στον ιταλικό Τύπο, ανέφερε ότι «το όνομά της δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στα προγράμματα των σημαντικότερων φεστιβάλ της διεθνούς μουσικής σκηνής».

Η Βενέζι, η οποία πρόκειται να αναλάβει τη θέση της για τετραετή θητεία από το 2026, δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις αντιδράσεις για την επιλογή της. Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζιούλι, την υπερασπίστηκε δηλώνοντας ότι η πρώτη γυναίκα μουσική διευθύντρια του La Fenice «δεν θα κάνει τους Βενετούς να νοσταλγούν τους προκατόχους της». Όπως είπε: «Μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και τους ανθρώπους με τα προσόντα τους. Η Μπεατρίτσε Βενέζι είναι εξαιρετική καλλιτέχνις και μαέστρος».

Από την πλευρά του, ο Κολαμπιάνκι υποστήριξε ότι η Βενέζι προσλήφθηκε «επειδή είναι πολύ καλή μαέστρος, και επειδή είναι γυναίκα ήδη αναγνωρισμένη διεθνώς στα μόλις 35 της χρόνια».

Ανακοινώνοντας την απεργία την Τετάρτη, το σωματείο του Teatro La Fenice «επαναβεβαίωσε το αίτημά του για ανάκληση του διορισμού της Μπεατρίτσε Βενέζι ως μουσικής διευθύντριας, όπως είχε αποφασιστεί στην τελευταία γενική συνέλευση», μετά την κήρυξη «κατάστασης αναβρασμού» στις 27 Σεπτεμβρίου.

Διαδηλωτές εναντίον της φώναζαν: «Όχι φασίστες στην όπερα»

«Ο δήμαρχος πρότεινε να ξεκινήσει μια διαδικασία διερευνητικών συζητήσεων με τη νέα διευθύντρια, διατηρώντας παράλληλα τον διορισμό της. Οι εκπρόσωποι του σωματείου δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν σε τέτοια διαδικασία μόνο εφόσον προηγηθεί η ανάκληση του διορισμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Βενέζι έχει προκαλέσει και στο παρελθόν αντιδράσεις: πέρυσι, διαδηλωτές στη Νίκαια της Γαλλίας φώναζαν «Όχι φασίστες στην όπερα» πριν από τη συναυλία της την Πρωτοχρονιά.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν κρύβει τις συντηρητικές της αξίες, αλλά αρνείται ότι είναι φασίστρια. Όπως είπε σε συνέντευξή της στο HuffPost Italia το 2023, «δεν είμαι φασίστρια· απλώς δέχομαι επιθέσεις εξαιτίας της πολιτικής ιστορίας του πατέρα μου».