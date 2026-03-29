«Όχι Βασιλιάδες, Όχι ICE, Όχι Πόλεμος»: Μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ κατά Τραμπ ενώ εκείνος «έπαιζε γκολφ»

Χιλιάδες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ντόναλντ Τραμπ, της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής και του πολέμου του κατά του Ιράν.

Ανάλογες αντιπολεμικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Περίπου είκοσι χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην ιταλική πρωτεύουσα, γιορτάζοντας επίσης την ήττα της ακροδεξιάς κυβέρνησης σε δημοψήφισμα για τη δικαιοσύνη.

«Δεν θέλουμε έναν κόσμο που κυβερνάται από βασιλιάδες, ολιγαρχίες, που αποφασίζουν πάνω από εμάς, πολεμούν τους λαούς και πολεμούν μεταξύ τους», δήλωσε ο Αντρέα Νόσα, ένας 29χρονος ερευνητής από το Μιλάνο, φορώντας ένα μπλουζάκι που υμνούσε τη Γαλλική Επανάσταση.

Είναι η τρίτη φορά σε λιγότερο από έναν χρόνο που η Αμερική κλήθηκε να βγει στους δρόμους από αυτό το κίνημα από τότε που ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Περισσότερες από 3.000 διαδηλώσεις διοργανώθηκαν σε όλη τη χώρα, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αλάσκα, από πόλεις μέχρι αγροτικές περιοχές.

«Πιστεύουμε ότι το Σύνταγμα απειλείται από πολλές απόψεις. Η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική, δεν είναι αποδεκτή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε να παραμείνουν οι άνθρωποι ασφαλείς και να διασφαλίσουμε ότι η φωνή τους θα ακουστεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρκ ΜακΚόχι, ένας 36χρονος βετεράνος πολέμου που πήγε να διαδηλώσει στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Στην Ουάσινγκτον, λίγους μόλις δρόμους από τον Λευκό Οίκο, ο 67χρονος Ρόμπερτ Παβόσεβιτς δηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «λέει μόνο ψέματα». «Νομίζω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι είναι θυμωμένοι και νομίζω ότι τα πράγματα σιγά σιγά θα αλλάξουν», τονίζει.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έπαιζε γκολφ στην ιδιωτική του λέσχη στη Φλόριντα το απόγευμα του Σαββάτου.

Στη Μινεάπολη, τη Φιλαδέλφεια, τη Βοστώνη, πολίτες διαδήλωσαν με πλακάτ που έφεραν αντιπολεμικά μηνύματα και σύμβολα ειρήνης, έπειτα από έναν μήνα σύγκρουσης στο Ιράν.

Στην πολιτεία του Μίσιγκαν, στο Λάνσινγκ, ένας διαδηλωτής κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «Όχι Βασιλιάδες, Όχι ICE, Όχι Πόλεμος».

Διαδηλώσεις στις ΗΠΑ: Συμμετείχαν Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπρους Σπρίνγκστιν

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, ηγήθηκε της πορείας.

«Και άλλοι πρόεδροι έχουν δοκιμάσει τα συνταγματικά όρια της εξουσίας τους, αλλά κανείς δεν αποτέλεσε τέτοια υπαρξιακή απειλή για τις ελευθερίες και την ασφάλειά μας. Πρέπει να τον σταματήσουμε», προέτρεψε.

«Μετά την τελευταία μας διαμαρτυρία, η κυβέρνηση αυτή μας βύθισε ακόμη περισσότερο στον πόλεμο», καταγγέλλει ο Ναβίντ Σαχ, επικεφαλής της Common Defense (Κοινή Άμυνα), μιας οργάνωσης βετεράνων πολέμου και μέλος του συνασπισμού No Kings.

«Στην πατρίδα μας, είδαμε πολίτες να σκοτώνονται στον δρόμο από στρατιωτικοποιημένη αστυνομία. Έχουμε δει οικογένειες να ξεκληρίζονται και κοινότητες μεταναστών να γίνονται στόχος», προσθέτει ο βετεράνος αυτός, αναφερόμενος στα γεγονότα που συγκλόνισαν πρόσφατα τη Μινεάπολη.

Αυτή η δημοκρατική πόλη των μεσοδυτικών ΗΠΑ, επίκεντρο στην αρχή του έτους της βάναυσης αντιμεταναστευτικής επίθεσης της αμερικανικής κυβέρνησης, παρουσιάζεται ως το νευραλγικό σημείο των διαδηλώσεων, μαζί με τη δίδυμη πόλη της, το Σεντ Πολ, όπου 200.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, σύμφωνα με το No Kings.

Ο θρύλος της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν ερμήνευσε το τραγούδι του «Streets of Minneapolis», που έγραψε ως φόρο τιμής στη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι, τους δύο Αμερικανούς που επεσαν νεκροί από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης.

Μέσα στο πλήθος, ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «έξω η ICE», ενώ άλλοι ζητούσαν «δικαιοσύνη» για τα δύο θύματα.

Στα σκαλιά του πολιτειακού Καπιτωλίου, ένα μεγάλο πανό αποτύπωνε το γενικό πνεύμα: «Η Επανάσταση αρχίζει στη Μινεσότα».

Οι διοργανωτές διευκρινίζουν ότι τα δύο τρίτα των πολιτών που δήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις κατοικούν εκτός των μεγάλων πόλεων, ένα στοιχείο που δείχνει σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα της κινητοποίησης.