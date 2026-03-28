«Διαλέξτε κλόουν, ετοιμαστείτε για το τσίρκο»: Εκατομμύρια διαδηλώνουν κατά του πολέμου και του Τραμπ

Αντιπολεμικά και αντιρατσιστικά συλλαλητήρια πραγματοποιούνται σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου, σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία είναι μεταξύ των χωρών όπου οι πολίτες συμμετέχουν και στέλνουν μηνύματα υπέρ της ειρήνης και της ενότητας και κατά του πολέμου, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του ρατσισμού και της ακροδεξιάς.

Οι κινητοποιήσεις αναδεικνύουν και το θέμα του κοινωνικού κόστους και της ακρίβειας, σε αντίθεση με τις πολεμικές δαπάνες.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν με μια συγκέντρωση στο Παρίσι σήμερα το πρωί, επισημαίνει το CBS. Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως Αμερικανοί που ζουν στη Γαλλία, μαζί με γαλλικά εργατικά συνδικάτα και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεντρώθηκαν στη Βαστίλη με πλακάτ κατά του Τραμπ που έγραφαν «Πόλεμος για το κέρδος, τα στρατεύματά μας δεν πωλούνται» και «Όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται καθήκον».

«Διαμαρτύρομαι για όλους τους παράνομους, ανήθικους, απερίσκεπτους και άστοχους, ατελείωτους πολέμους του Τραμπ», δήλωσε η Άντα Σεν, διοργανώτρια του Paris No Kings. «Είναι σαφές ότι δεν έχει πραγματικά κάποιο σχέδιο. Είναι σαφές ότι το θέμα είναι η κατάχρηση εξουσίας. Είναι πολύ σαφές ότι είναι ένας ισχυρός άνδρας που καταχράται την εξουσία που του έχει ανατεθεί από τον αμερικανικό λαό ως εκλεγμένος πρόεδρος».

«Να κλείσει η βάση της Σούδας»

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σήμερα, στο κέντρο της Αθήνας. Όπως έγινε γνωστό, με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» έκλεισε στις 14:00 και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Με βασικά συνθήματα «απεμπλοκή από τον πόλεμο», «ειρήνη στους λαούς» και «να κλείσει η βάση της Σούδας» δεκάδες διαδηλωτές συμμετείχαν το απόγευμα του Σαββάτου στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο προς την αμερικανική βάση, στο Μαράθι Χανίων.

Είχε προηγηθεί προσυγκέντρωση στην πλατεία της Σούδας, όπου, μάλιστα, κάποιοι έριξαν κόκκινη μπογιά σε τουριστικό πρακτορείο.

Ακολούθησε μηχανοκίνητη πορεία προς το Μαράθι, όπου οι συγκεντρωμένοι άφησαν τα οχήματά τους και συνέχισαν πεζή μέχρι το σημείο όπου η Αστυνομία είχε κλείσει με κλούβα τον δρόμο, περίπου ένα χιλιόμετρο από την είσοδο της ναυτικής βάσης της Σούδας.

Εκεί, αντιπροσωπεία των διαδηλωτών ζήτησε από τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, ταξίαρχο Κάνελο Νικολάου, να ανοίξει ο δρόμος προκειμένου να φτάσουν μέχρι την είσοδο της αμερικανικής βάσης, κάτι που δεν έγινε, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα οι διαδηλωτές να αποτραβηχτούν και ομάδα νεαρών να αρχίσει να ρίχνει πέτρες εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών και φωτοβολίδες κρότου λάμψης.

Τα επεισόδια δεν κράτησαν πολύ και λίγη ώρα αργότερα οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν, επισημαίνει η ΕΡΤ.

Κάλεσμα για τις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είχε απευθύνει κάλεσμα προς τους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους στις 28 Μαρτίου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων «No Kings».

Οι διοργανωτές των συγκεντρώσεων «No Kings» σε όλη τη χώρα προβλέπουν ότι οι διαμαρτυρίες κατά των ενεργειών του Τραμπ και της κυβέρνησής του θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία των ΗΠΑ, με τη Μινεσότα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Οι διοργανωτές λένε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερες από 3.100 εκδηλώσεις και στις 50 πολιτείες, με περισσότερους από 9 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να συμμετάσχουν.

Πρωταγωνιστής αυτής της εκδήλωσης θα είναι ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ερμηνεύοντας το «Streets of Minneapolis», το οποίο έγραψε ως απάντηση στους θανάτους των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι, και ως φόρο τιμής στις χιλιάδες κατοίκους της Μινεσότα που βγήκαν στους δρόμους.

Πλήθος κόσμου σε Ισπανία, Βρετανία, Ολλανδία, Ιταλία

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις στην Ισπανία με κύρια μηνύματα «Διαλέξτε κλόουν» και «Ετοιμαστείτε για το τσίρκο».

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο του Λονδίνου, σε δύο αντιπολεμικά συλλαλητήρια με κατάληξη το Whitehall, στην περιοχή του Ουέστμινστερ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε αυξημένη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για μεγάλη συμμετοχή και τη σύγκλιση των δύο πορειών στο ίδιο σημείο.

Η κύρια πορεία της Together Alliance, συμμαχίας οργανώσεων με συμμετοχή συνδικάτων, περιβαλλοντικών ομάδων και κοινωνικών κινημάτων, συγκεντρώθηκε από τις 12:00 του Σαββάτου (28/3) στο Park Lane, δίπλα στο Hyde Park.

Ξεχωριστή πορεία με τίτλο «Together for Palestine» συγκεντρώθηκε στις 12:00 στο Exhibition Road, κοντά στο Hyde Park, προς το κέντρο, με στόχο να ενωθεί με την κύρια κινητοποίηση.

HAPPENING NOW: A HUGE crowd has gathered in London, England for a protest against the far right in coordination with the No Kings day protests in the US pic.twitter.com/OEvuoEZtcD — Marco Foster (@MarcoFoster_) March 28, 2026

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούστηκαν συνθήματα όπως «Πείτε το δυνατά, πείτε το καθαρά, οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ» και «Επιλέξτε την αγάπη», ενώ διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα όπως «Οι μετανάστες στηρίζουν το NHS», «Όχι στον ρατσισμό, όχι στον Τραμπ» και «Πρόσφυγες ευπρόσδεκτοι, σταματήστε την ακροδεξιά».

Πλήθος κόσμου διαδήλωσε και στην Ολλανδία.

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε και στη Ρώμη, στο πλαίσιο του «No Kings Italia», «κατά των βασιλιάδων και των πολέμων τους» αλλά και κατά της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές από όλη την επικράτεια έδωσαν το παρών, από περίπου 700 ενώσεις και οργανώσεις, δεδομένου και του αρνητικού για την κυβέρνηση αποτελέσματος στο πρόσφατο δημοψήφισμα που κόστισε τέσσερις ηχηρές παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν από τη διαδήλωση, το πρωί του Σαββάτου η ευρωβουλεύτρια του Ιταλικού αριστερού κόμματος AVS, Ιλάρια Σάλις, έκανε μια ανάρτηση, αναφέροντας πως η Αστυνομία προέβη σε «προληπτικό έλεγχο που διήρκεσε πάνω από μία ώρα, ενόψει της σημερινής διαδήλωσης» και έκανε λόγο για «αστυνομικό κράτος», συνδέοντάς το με το πρόσφατο διάταγμα ασφαλείας της ιταλικής κυβέρνησης.

Η Ιλάρια Σάλις είναι ευρύτερα γνωστή διότι το 2023 είχε συλληφθεί στην Ουγγαρία με την κατηγορία ξυλοδαρμού ακροδεξιών στοιχείων στη Βουδαπέστη και στις αρχές του 2024 είχε εμφανιστεί σε δικαστική αίθουσα σιδεροδέσμια, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη για τις συνθήκες κράτησής της. Στις ευρωεκλογές του 2024 εξελέγη ευρωβουλεύτρια με το ιταλικό αριστερό κόμμα AVS και τον Οκτώβριο του 2025 η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε τη διατήρηση της ασυλίας της με μόλις μία ψήφο διαφορά.

Σε δήλωσή της στην Corriere della Sera, η Σάλις τόνισε πως επανέλαβε στους ένστολους ότι είναι βουλεύτρια «αλλά συνέχισαν και παρέμειναν στο δωμάτιο μου για περίπου μία ώρα». Επίσης, και παρά το αίτημά της, οι ένστολοι «αποφάσισαν να μην συντάξουν κανένα πρακτικό» και «έφυγαν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, αλλά ήταν προφανές ότι είχαν έρθει επειδή σήμερα στη Ρώμη λαμβάνει χώρα η διαδήλωση».

Διαφορετική είναι η εκδοχή της Αστυνομικής Διεύθυνσης που, όπως μεταδίδει ο ιταλικός Τύπος, μιλά για έλεγχο στο πλαίσιο «ειδοποίησης που έφτασε από τη Γερμανία και καταχωρήθηκε στο σύστημα Σένγκεν» με τους ένστολους που επενέβησαν «να παραμένουν περίπου 15 λεπτά στο ξενοδοχείο για την ταυτοποίηση της ευρωβουλεύτριας» και μάλιστα διευκρινίζοντας πως η εν λόγω ενέργεια «δεν είχε καμία σχέση ούτε με την πορεία του Σαββάτου ούτε με το διάταγμα ασφαλείας».

Με πληροφορίες από CBS και ΕΡΤ