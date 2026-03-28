Αντιπολεμικό συλλαλητήριο σήμερα στην Αθήνα: Τι ώρα κλείνει ο σταθμός «Σύνταγμα»

Σήμερα, Σάββατο (28/3), στις 3μμ θα πραγματοποιηθεί αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος.

Ανάλογες κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και για πολλές άλλες πόλεις της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό, με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» θα είναι κλειστός σήμερα από τις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Οι κινητοποιήσεις συνδέουν το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα με την έξαρση των πολέμων, ενώ αναδεικνύουν και το θέμα του κοινωνικού κόστους και της ακρίβειας, σε αντίθεση με τις πολεμικές δαπάνες.

Πού έγιναν ή θα γίνουν συλλαλητήρια