Όχι, αυτή δεν είναι η Αριάνα Γκράντε: Το Μαντάμ Τισό έφτιαξε το πιο πετυχημένο ομοίωμα

Η Αριάντα Γκράντε μόλις προστέθηκε στο πάνθεον της «κέρινης» αθανασίας αφού έγινε έκθεμα στο μουσείο Μαντάμ Τισό και ένα από τα πιο πετυχημένα και αληθοφανή ομοιώματα.

Το μουσείο Μαντάμ Τισό στο Χόλιγουντ αποκάλυψε το νέο κέρινο ομοίωμα της τραγουδίστριας, στη διάρκεια ενός πάρτι στην ταράτσα του Roosevelt Hotel, δίνοντας στους φανς την ευκαιρία να βγάλουν σέλφι μαζί του.

«Το θέλετε; Το έχουμε. Η Αριάνα Γκράντε έφτασε στο Μαντάμ Τισό του Χόλιγουντ», σχολίασε σε σχετική ανακοίνωση το μουσείο, σε μια αναφορά στο τραγούδι «7 Rings» της Γκράντε.

The gloss? Poppin. Bottles? Bubblin. Come party with Ari at Madame Tussauds Hollywood. #arianagrande #madametussaudsusa pic.twitter.com/reBrLQvBBD

Τα ρούχα στο κέρινο ομοίωμα είναι εμπνευσμένα από το σύνολο που φορούσε η Αριάνα Γκράντε στο βιντεοκλίπ «Rule the World», στο πλευρό του ράπερ 2 Chainz. Επίσης συνοδεύεται από μια μικρή πυραμίδα με ποτήρια σαμπάνιας, ξανά ως αναφορά στο «7 Rings».

Το κέρινο ομοίωμα κατενθουσίασε τους φανς, καθώς είναι εξαιρετικά προσεγμένο στις λεπτομέρειες, από τα λακάκια της τραγουδίστριας μέχρι τα τατουάζ στα δάχτυλα.

Να σημειωθεί πως αυτό δεν είναι το πρώτο κέρινο ομοίωμα της Αριάνα Γκράντε, αφού το Μαντάμ Τισό του Λονδίνου είχε αποκαλύψει ένα limited-edition ομοίωμα της τραγουδίστριας, υποστηρίζοντας πως «πέτυχε» την χαρακτηριστική της εμφάνιση, πριν οι φανς διαφωνήσουν ότι δεν της μοιάζει καθόλου.

Η Αριάνα Γκράντε είχε σχολιάσει τότε το κέρινο ομοίωμα, γράφοντας στα social media: «Θέλω απλώς να μιλήσω».

You chose Classic Ari!



Now we have her style nailed, you can see @ArianaGrande at Madame Tussauds London for 5 weeks from Friday 💁💕#MTLxAri #ArianaGrande pic.twitter.com/gnd58eCGhC