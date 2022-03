OHE για Ουκρανία: Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Β' ΠΠ

Η έξοδος των Ουκρανών από την εμπόλεμη ζώνη μετά την ρωσική εισβολή είναι «η ταχύτερα αναπτυσσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Φίλιπο Γκράντι, έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter πως «Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από την Ουκρανία πέρασαν σε γειτονικές χώρες σε 10 ημέρες - η ταχύτερα αναπτυσσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο»

Ρεκόρ προσφύγων κατευθύνθηκαν στην Πολωνία από την Ουκρανία, με τον συνολικό αριθμό να αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο άτομα αργότερα την Κυριακή.

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι Πολωνοί συνοριοφύλακες απεγκλώβισαν έως και 129.000 ανθρώπους στα συνοριακά περάσματα το Σάββατο, τον μεγαλύτερο αριθμό σε μια μέρα από την έναρξη του πολέμου, ανεβάζοντας το σύνολο σε 922.400.

Στο πέρασμα Medyka, το πιο πολυσύχναστο κατά μήκος των περίπου 500 χιλιομέτρων των συνόρων της Πολωνίας με την Ουκρανία, πρόσφυγες περνούσαν ενώ πρόσκοποι μοίραζαν ζεστό τσάι, φαγητό και προϊόντα περιποίησης.

Κάποιοι κουβαλούσαν μωρά, άλλοι σκύλους και γάτες τυλιγμένες σε κουβέρτες. Πολλοί στήθηκαν σε μια ουρά για λεωφορεία για την κοντινή πόλη Przemysl, όπου φίλοι, συγγενείς και εθελοντές περίμεναν να τους μεταφέρουν σε άλλες πόλεις της Πολωνίας και όχι μόνο.

Η ουκρανική κοινότητα της Πολωνίας περίπου 1,5 εκατομμυρίου είναι η μεγαλύτερη της περιοχής και καθιστά τη χώρα σημαντικό σημείο προορισμού για τους πρόσφυγες, αν και οι Ουκρανοί που φεύγουν, περνούν ασφαλείς μέσω της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας και της βόρειας Ρουμανίας.

Αξιωματούχοι είπαν ότι πολλοί από τους πρόσφυγες που έχουν φτάσει μέχρι τώρα είχαν φίλους και μέρη για να πάνε, αλλά ο επικεφαλής της υπηρεσίας προσφύγων του ΟΗΕ δήλωσε στο Reuters ότι η αυξανόμενη ροή προσφύγων θα ασκούσε πίεση στις κυβερνήσεις να τους απορροφήσουν.

«Ειλικρινά αυτές οι κυβερνήσεις τα κατάφεραν πολύ καλά στην αρχική τους απάντηση», είπε ο Γκράντι. «Ήταν καλά προετοιμασμένοι. Αλλά αν οι αριθμοί συνεχίσουν να αυξάνονται, θα είναι πρόβλημα».

Η Ρουμανία έχει δεχθεί μέχρι στιγμής 227.446 Ουκρανούς, συμπεριλαμβανομένων 31.628 που έφτασαν το Σάββατο, σύμφωνα με στοιχεία της συνοριακής αστυνομίας. Περισσότεροι από 163.000 εισήλθαν στην Ουγγαρία από τις 24 Φεβρουαρίου.

