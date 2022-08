Οδηγός της Uber σταμάτησε το αυτοκίνητο, μπήκε σε φλεγόμενο κτίριο για να βοηθήσει πολίτες

Ένας οδηγός της Uber δεν δίστασε να σταματήσει το όχημά του και να σπεύσει σε φλεγόμενο κτίριο στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να βοηθήσει τυχόν εγκλωβισμένους.

Ο Φριτζ Σαμ μετέφερε μια πελάτισσα, την Τζεμάια Γουέι, στο αεροδρόμιο στις 08:00 το πρωί της Τετάρτης, όταν είδε πως ένα τετραώροφο κτίριο είχε πιάσει φωτιά. Παρατήρησε ότι έβγαιναν φλόγες από παράθυρο διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο, αλλά δεν είδε πυροσβέστες. Οπότε ένιωσε ότι έπρεπε να βοηθήσει, δήλωσε στο CNN.

Με τη σύμφωνη γνώμη της πελάτισσάς του, πάρκαρε το αυτοκίνητο και έτρεξε προς το κτίριο. Η Τζεμάια Γουέι τον ακολούθησε και μαζί με άλλους πολίτες άρχισαν να φωνάζουν «φωτιά», για να ξυπνήσουν κατοίκους που τυχόν κοιμούνταν στο κτίριο.

Όταν ο Σαμ ρώτησε τους γείτονες εάν βρισκόταν κάποιος άλλος στο κτίριο, δεν πήρε ξεκάθαρη απάντηση. Οπότε, χωρίς δεύτερη σκέψη, έτρεξε μέσα σε αυτό, για να αναζητήσει τυχόν εγκλωβισμένος, είπε στο CNN.

Εκείνη τη στιγμή η φωτιά ήταν ακόμη περιορισμένη σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, οπότε ο Σαμ μπόρεσε να κυκλοφορήσει στο κτίριο για να απομακρύνει τυχόν ενοίκους, προτού τα πράγματα χειροτερέψουν, περιέγραψε. Εντόπισε μια γυναίκα στον δεύτερο όροφο και έναν άνδρα στον πρώτο και τους συνόδευσε σε ασφαλές σημείο.

Λίγο αφότου οι τελευταίοι άνθρωποι βγήκαν από το κτίριο, έφτασαν και οι πυροσβέστες. Ο οδηγός βεβαιώθηκε ότι οι άνθρωποι ήταν καλά, προτού επιστρέψει στο όχημά του για να μεταφέρει την πελάτισσά του στον προορισμό της.

«Καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο σήμερα περάσαμε από ένα φλεγόμενο κτίριο. Ο οδηγός της Uber πήδηξε από το αυτοκίνητο και μπήκε στο κτίριο, ενώ οι υπόλοιποι ουρλιάζαμε στους ανθρώπους να το εκκενώσουν. Η πυροσβεστική ήρθε, σπεύσαμε στο αεροδρόμιο, πρόλαβα την πτήση μου», έγραψε η Τζεμάια Γουέι στο Twitter, σημειώνοντας «Οι άνθρωποι είναι καλοί», σε επόμενη ανάρτηση.

Ο Dara Khosrowshahi, ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, χαρακτήρισε ήρωα τον οδηγό, αναφέροντας σε ανάρτηση ότι μίλησε μαζί του.

Ο Φριτζ Σαμ, πατέρας δύο παιδιών, εργάζεται στην Uber από το 2015. Δήλωσε ότι χαίρεται που όλοι βγήκαν εγκαίρως ασφαλείς από το κτίριο, αλλά και για το γεγονός ότι η πελάτισσά του πρόλαβε την πτήση της.

I spoke to this @Uber hero - he was thankful that someone helped move his car - all the while he was the one who ran into the building! And he made sure to get to the flight on time. People are good indeed 🙏🏽. https://t.co/wIqFEddcfU