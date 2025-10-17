Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώθηκε, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαβεβαιώνει τον Ουκρανό ηγέτη, ότι «ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του, «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο Πούτιν του ενδέχεται να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά παρόλα αυτά «θέλει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είναι πιθανό. Ναι, λίγο χρόνο», απάντησε σε σχετική ερώτηση. «Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τέτοιου είδους τεχνάσματα. Πιστεύω ότι θέλει μια συμφωνία», επανέλαβε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης, ότι θα ήταν «πρόωρο» να εφοδιάσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk. «Ελπίζω ότι (οι Ουκρανοί) δεν θα τους χρειαστούν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τους Τόμαχοκ» ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συνεχής στήριξη στο Κίεβο θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ και ο ίδιος έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκή εξοπλισμό.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ