ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Οι χάρτες περιλαμβάνουν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας Facebook Twitter
0

Η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώθηκε, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαβεβαιώνει τον Ουκρανό ηγέτη, ότι «ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του, «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο Πούτιν του ενδέχεται να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά παρόλα αυτά «θέλει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είναι πιθανό. Ναι, λίγο χρόνο», απάντησε σε σχετική ερώτηση. «Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τέτοιου είδους τεχνάσματα. Πιστεύω ότι θέλει μια συμφωνία», επανέλαβε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης, ότι θα ήταν «πρόωρο» να εφοδιάσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk. «Ελπίζω ότι (οι Ουκρανοί) δεν θα τους χρειαστούν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τους Τόμαχοκ» ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συνεχής στήριξη στο Κίεβο θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ και ο ίδιος έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκή εξοπλισμό.


Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Διεθνή / Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Στη Σύνοδο Υγείας του Βερολίνου αναδείχθηκε η υπερφόρτιση των γιατρών και η ανάγκη χρήσης AI για μείωση της γραφειοκρατίας - Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή εφαρμογή και τα ποιοτικά δεδομένα είναι κλειδί για επιτυχία
LIFO NEWSROOM
«Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σείρα με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

Διεθνή / «Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σειρά με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

«Yπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αμερικανικός στρατός επανέρχεται στην πολεμική του ηθική», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου
LIFO NEWSROOM
Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Διεθνή / Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Το παιδί φέρεται να έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στην αυλή του σχολείου, όταν είδε ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα να πλησιάζουν και άρχισε να τρέχει προς το χωριό Αλ-Ρίχια
LIFO NEWSROOM
Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και οι υποθέσεις καρκίνου

Διεθνή / Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και οι υποθέσεις καρκίνου

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο διεκδικούν τη Johnson & Johnson, υποστηρίζοντας ότι τα μωρομάντηλα με ταλκ περιείχαν αμίαντο, προκαλώντας καρκίνο και μεσοθηλίωμα
LIFO NEWSROOM
Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You»

Διεθνή / Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You»

Δεν μπορούσα να αντισταθώ – ήταν τόσο διασκεδαστικό να το παίξω. Αγαπώ πραγματικά τον Sam· είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια, και είναι απίστευτο να τον βλέπω να εξελίσσεται σε έναν καλλιτέχνη παγκόσμιας κλάσης» δήλωσε ο Έλτον Τζον
LIFO NEWSROOM
Εκλογές Νέας Υόρκης: Σφοδρή σύγκρουση Μαμντάνι - Κουόμο στο πρώτο debate

Διεθνή / Εκλογές Νέας Υόρκης: Σφοδρή σύγκρουση Μαμντάνι - Κουόμο στο πρώτο debate

Σφοδρή αντιπαράθεση στην πρώτη τηλεμαχία για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ο Ζοχράν Μαντάνι επιτίθεται στον Άντριου Κουόμο για διαφθορά και έλλειψη ενσυναίσθησης, ενώ η σύγκρουση για το Ισραήλ-Χαμάς προκαλεί έντονες αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
 
 