ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη

«Να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε τέλος σε αυτόν τον "άδοξο" πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας», γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση μετά την επικοινωνία τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη Facebook Twitter
«Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη Βουδαπέστη», έγραψε ο Τραμπ μετά το τηλεφώνημα που είχε με τον Πούτιν στις 16 Οκτωβρίου / Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθούν στην Ουγγαρία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Τραμπ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Truth Social ένα μήνυμα, στο οποίο γράφει, πως η συνομιλία ήταν «καλή και παραγωγική» και προσθέτει ότι «υψηλόβαθμοι σύμβουλοι» και από τις δύο χώρες θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε σε μια συμφωνημένη τοποθεσία, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε τέλος σε αυτόν τον «άδοξο» πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», λέει.

Η τηλεφωνική επικοινωνία τους κράτησε περισσότερες από δύο ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε αυτές τις πρώτες επαφές θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

 Ωστόσο, δεν προσδιόρισε, πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Στη συνομιλία που είχαν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και φέρονται να συμφώνησαν πως οι διαπραγματεύσεις σε ανώτατο επίπεδο θα ξεκινήσουν με επικεφαλής τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.  

«Στο τέλος της συνομιλίας, συμφωνήσαμε να πραγματοποιηθεί συνάντηση των υψηλόβαθμων συμβούλων μας την επόμενη εβδομάδα, η οποία θα ακολουθηθεί από συνάντηση μεταξύ εμού και του προέδρου Πούτιν σε μια τοποθεσία που έχει ήδη συμφωνηθεί: τη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα να φέρει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι στο ίδιο τραπέζι» και επιβεβαίωσε στη συνέχεια, πως ο Ρώσος πρόεδρος «δεσμεύθηκε να καθίσει μαζί του για περαιτέρω συνομιλίες». Η Λέβιτ πρόσθεσε ακόμη, ότι ο Τραμπ «θα προσπαθήσει να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία» και ότι στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ως «θετική και παραγωγική» περιέγραψε την επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν από τη δική του πλευρά, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος τόνισε, ότι «καθορίστηκαν με σαφήνεια τα επόμενα βήματα» στις σχέσεις Μόσχας - Ουάσιγκτον.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Διεθνή / Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Στις 19 Νοεμβρίου αρχίζει η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ του Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, όπου 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - Συνολικά 37 άτομα κατηγορούνται, ανάμεσά τους πρώην αξιωματούχοι
LIFO NEWSROOM
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΥΜΑ

Διεθνή / Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Οι τελευταίες στιγμές του μοντέλου και ριάλιτι σταρ - Με ποιον μιλούσε πριν δολοφονηθεί

Το παρελθόν του δράστη - Φέρεται πως είχε προσπαθήσει να την ρίξει από το μπαλκόνι στο παρελθόν - «Αν με αφήσεις, θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσω και τη μητέρα σου»
LIFO NEWSROOM
Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Διεθνή / Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά την πιθανή πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Διαβάστε πώς θα επηρεάσουν την εμβέλεια και τους στόχους του Κιέβου, τους στρατιωτικούς περιορισμούς, τους κινδύνους κλιμάκωσης και τι σημαίνει διπλωματικά για ΗΠΑ και Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

Διεθνή / Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φανταστική τεχνολογία με απίστευτες δυνατότητες. Όμως έχει επίσης τεράστια δύναμη να αντικαταστήσει ανθρώπινη εργασία, ακόμη και υψηλής εξειδίκευσης» ανέφερε μεταξύ άλλων
LIFO NEWSROOM
Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Διεθνή / Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Η Γαλλίδα Λιζ Σομπέρον δίνει μάχη με τη DC Comics, που την κατηγορεί για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων λόγω του ονόματος της εφαρμογής της “Wondermum” - Μια αληθινή ιστορία «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ» που συγκινεί τη Γαλλία
LIFO NEWSROOM
 
 