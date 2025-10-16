Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθούν στην Ουγγαρία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Τραμπ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Truth Social ένα μήνυμα, στο οποίο γράφει, πως η συνομιλία ήταν «καλή και παραγωγική» και προσθέτει ότι «υψηλόβαθμοι σύμβουλοι» και από τις δύο χώρες θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα.



«Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε σε μια συμφωνημένη τοποθεσία, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε τέλος σε αυτόν τον «άδοξο» πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», λέει.

Η τηλεφωνική επικοινωνία τους κράτησε περισσότερες από δύο ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε αυτές τις πρώτες επαφές θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ωστόσο, δεν προσδιόρισε, πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Στη συνομιλία που είχαν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και φέρονται να συμφώνησαν πως οι διαπραγματεύσεις σε ανώτατο επίπεδο θα ξεκινήσουν με επικεφαλής τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Στο τέλος της συνομιλίας, συμφωνήσαμε να πραγματοποιηθεί συνάντηση των υψηλόβαθμων συμβούλων μας την επόμενη εβδομάδα, η οποία θα ακολουθηθεί από συνάντηση μεταξύ εμού και του προέδρου Πούτιν σε μια τοποθεσία που έχει ήδη συμφωνηθεί: τη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα να φέρει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι στο ίδιο τραπέζι» και επιβεβαίωσε στη συνέχεια, πως ο Ρώσος πρόεδρος «δεσμεύθηκε να καθίσει μαζί του για περαιτέρω συνομιλίες». Η Λέβιτ πρόσθεσε ακόμη, ότι ο Τραμπ «θα προσπαθήσει να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία» και ότι στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ως «θετική και παραγωγική» περιέγραψε την επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν από τη δική του πλευρά, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος τόνισε, ότι «καθορίστηκαν με σαφήνεια τα επόμενα βήματα» στις σχέσεις Μόσχας - Ουάσιγκτον.