Ο Valentino έγινε 90 και κυκλοφορεί limited edition φούτερ με διάσημη φράση του

O Βαλεντίνο Γκαραβάνι, ιδρυτής του οίκου μόδας Valentino, έγινε 90 ετών και γιόρτασε τα γενέθλια με την κυκλοφορία ενός limited edition φούτερ με κουκούλα προς τιμήν του.

Το hoodie "Valentino Happy Birthday Mr. V" περιλαμβάνει τη διάσημη φράση του «I love beauty, it's not my fault» (Αγαπώ την ομορφιά, δεν φταίω εγώ), που συνοψίζει απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη μόδα και τη ζωή.

Όλα τα καθαρά κέρδη από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο Fondazione Valentino Garavani και τον Τζιανκάρλο Τζαμέτι, συνιδρυτή του οίκου μόδας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η έκθεση «Abiti in scena» που είναι αφιερωμένη στο έργο του και φιλοξενείται στο Teatro Sociale στη γενέτειρά του, την ιταλική πόλη Βογκέρα.

Η έκθεση περιλαμβάνει δημιουργίες σχεδιασμένες από τον Valentino, από τη δεκαετία του 1960 έως ολόκληρη την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα με επίκεντρο μία επιλογή από εμβληματικά κόκκινα φορέματα: το πιο ισχυρό, αναγνωρίσιμο σύμβολο και χρώμα που πήρε το όνομα του δημιουργού του.