Ο Τζέιμς Κόρντεν επισκέφθηκε τον Τζο Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο και άλλαξε τη διακόσμηση

Ο Τζέιμς Κόρντεν εισέβαλε στο Οβάλ Γραφείο και άλλαξε τη διακόσμηση, παρουσία του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν.

Στο trailer του The Late Late Show, ο 43χρονος κωμικός μπαίνει στο γραφείο του Μπάιντεν κρατώντας ένα βρώσιμο γλαστράκι.

«Είναι και σνακ και δώρο» λέει στον Μπάιντεν, αφήνοντας τα φρούτα στο γραφείο, μπροστά του. «Εγώ θα φτιάξω το σπίτι όσο εσείς θα τρώτε» συνέχισε.

Πλησιάζει το άγαλμα του πρώην προέδρου Χάρι Τρούμαν και τοποθετεί μπροστά του μία φωτογραφία του με τον τραγουδιστή Χάρι Στάιλς.

«Κάλυψες τον Χάρι Τρούμαν;» ρωτά ο Μπάιντεν, με τον κωμικό να του απαντάει: «Καλύπτω έναν Χάρι με έναν άλλο Χάρι. Φωτίζει τον χώρο, δεν πιστεύετε;».

