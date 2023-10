Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Xαζά και ανόητα» τα σχόλια των ΜΜΕ για το βιβλίο μου- Διέγραψε ξανά το Instagram

Λίγες μόνο μέρες πριν την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η τραγουδίστρια επικρίνει την στάση και τα σχόλια του Τύπου για το νέο αυτό της βήμα, τονίζοντας πως ο σκοπός της δεν ήταν να προσβάλει κανέναν. Παράλληλα, διέγραψε για μία ακόμη φορά τον λογαριασμό της στο Instagram.

Στο βιβλίο της Μπρίτνει Σπίαρς, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής της, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών της σχέσης της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

«Ο σκοπός του βιβλίου μου δεν ήταν να προσβάλω κανέναν με κανέναν τρόπο. Ήμουν εγώ τότε… αυτό είναι στο παρελθόν! Δεν μου αρέσουν οι τίτλοι που διαβάζω… γι' αυτό ακριβώς τα παράτησα πριν από τέσσερα χρόνια! Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου είναι από 20 χρόνια πριν… Έχω προχωρήσει και είναι όμορφα εδώ!», γράφει σε ανάρτησή της.

«Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα βιβλίο που δεν ήξερα ότι έπρεπε να γραφτεί… αν και μπορεί να προσβληθούν κάποιοι. Ελπίζω να μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους που νιώθουν ιδιαίτερα μόνοι στις περισσότερες περιπτώσεις ή πληγωμένοι και παρεξηγημένοι. Και πάλι, το κίνητρό μου για αυτό το βιβλίο δεν ήταν να βασιστώ στις προηγούμενες εμπειρίες μου, κάτι που κάνει ο Τύπος και είναι ανόητο και ανόητο! Από τότε έχω προχωρήσει!»

Στο βιβλίο της, μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια περιγράφει το τέλος της σχέσης της με τον ηθοποιό Κόλιν Φάρελ, κάνοντας λόγο για «καβγά δύο εβδομάδων» επειδή το ζευγάρι «πάλευε τόσο παθιασμένα που ήταν σαν να ήμασταν σε μάχη στον δρόμο».

Britney Spears says fling with Colin Farrell was like a ‘brawl’ https://t.co/dtnBE7FrPI