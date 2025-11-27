ΔΙΕΘΝΗ
LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Τζάκσον Μπράουν με τον γιο του, Ίθαν Μπράουν, στην πρεμιέρα του «Raising Helen» στο Χόλιγουντ του Λος Άντζελες, το 2004. / Φωτ: EPA/BRENDAN MCDERMID
Ο Τζάκσον Μπράουν ανακοίνωσε τον θάνατο του γιου του.

Ο 77χρονος τραγουδοποιός ανακοίνωσε τον θάνατο του Ίθαν την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου με ανάρτηση στο Facebook. Ο Ίθαν, μοντέλο και ηθοποιός, ήταν 52 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι το πρωί της 25ης Νοεμβρίου 2025, ο Ίθαν Μπράουν, γιος του Τζάκσον Μπράουν και της Φίλις Μέιτζορ, βρέθηκε αναίσθητος στο σπίτι του και απεβίωσε. Ζητούμε σεβασμό και διακριτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες διαθέσιμες προς το παρόν», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Μέιτζορ, που παντρεύτηκε τον τραγουδιστή του «Running on Empty» το 1975, αυτοκτόνησε σε ηλικία 30 ετών τον Μάρτιο του 1976, όταν ο Ίθαν ήταν ακόμα παιδί.

Το 1974, ο μόλις λίγων εβδομάδων Ίθαν, εμφανίστηκε με τον διάσημο πατέρα του στο εξώφυλλο του Rolling Stone σε μια φωτογραφία που έδειχνε τον Μπράουν να κρατάει τον γιο του και να τον φιλάει στο πρόσωπο.

Συμμετείχε στην ταινία «Raising Helen» του 2004 με την Κέιτ Χάντσον και ως μοντέλο εμφανίστηκε σε πολλές καμπάνιες για σχεδιαστές όπως ο Isaac Mizrahi, σύμφωνα με το βιβλίο του παραγωγού Μαρκ Ρόνσον, «Night People».

Στο βιβλίο, ο Ρόνσον θυμάται πώς έγινε φίλος με τον Ίθαν, ενώ τον περιέγραψε ως «αυθεντικό πρόσωπο — με εκφραστικό βλέμμα που φαινόταν να αποκαλύπτει τις βαθύτερες αλήθειες του, ακόμα και από μια γυαλιστερή σελίδα».

Έγραψε επίσης ότι ο Ίθαν είχε τα «έντονα ζυγωματικά» της μητέρας του και τα μάτια του πατέρα του.

Ο Μπράουν είχε μιλήσει για την αφοσίωσή του στον γιο του, που μετά την απώλεια της Μέιτζορ, έγινε το «κύριο μέλημά» του στη ζωή.

Με πληροφορίες από People

 
 
