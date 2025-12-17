Ηράκλειο: Συνελήφθη ερευνητής που υποσχόταν τον εντοπισμό του γιατρού μέσω «παγκόσμιας πατέντας»

Στη σύλληψη ενός 54χρονου ερευνητή προχώρησαν οι Αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, για την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το cretalive.gr, ο 54χρονος είχε προσεγγίσει την οικογένεια του 33χρονου γιατρού και τους είχε υποσχεθεί χαρακτηριστικά, πως μέσω μίας «παγκόσμια πατέντας» θα μπορέσει να βρει τον γιατρό έναντι 5.000 ευρώ.

Έτσι έπεισε την οικογένεια του 33χρονου, οι οποίοι προσπαθούσαν να κάνουν ότι μπορούσαν μέσα στην αγωνία τους για να βρουν τον γιο τους, πως μέσω της «κβαντικής τεχνολογίας», είχε βρει ίχνη του στα Χανιά.

Ωστόσο, όταν ο 54χρονος κλήθηκε από τις Αρχές για να δώσει εξηγήσεις, δεν υπήρχαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τα όσα υποστήριζε και πλέον κατηγορείται για απάτη.

Την ίδια ώρα σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης, ο επικεφαλής του Silver Alert, μίλησε στο MEGA και επιβεβαίωσε πως έχουν εντοπιστεί ίχνη του 33χρονου γιατρού και οι έρευνες των αρχών έχουν επικεντρωθεί πλέον στην πόλη των Χανίων.

«Η Υπηρεσία Silver Alert σε συνεργασία με το Επιστημονικό Ινστιτούτο SI 21 της Γενεύης διαθέτει, πλέον, μία μοναδική παγκοσμίως τεχνολογίας, που μπορεί να βρίσκει ανθρώπους ζωντανούς ή νεκρούς. Αυτή η τεχνολογία, για πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα μας και στην περίπτωση του γιατρού. Ήδη οι γονείς είναι ενημερωμένοι, ήδη η μητέρα συνεργάζεται στις έρευνες και είναι μέσα στα Χανιά. Χθες τον βράδυ τον εντόπισε το σύστημα κάπου κοντά στο Λιμάνι της Σούδας και στη συνέχεια, σήμερα από το μεσημέρι και μετά, πέρασε μέσα στην πόλη των Χανίων» ανέφερε ο κ. Κουρούκλης.

«Είναι ήδη ενήμερη η αστυνομία και η μητέρα του βρίσκεται στα Χανιά. Η δική μας ομάδα είναι σε ετοιμότητα, ο άνθρωπος περπατάει πάρα πολύ γρήγορα και πιστεύουμε πως μέχρι το βράδυ θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο» κατέληξε ως προς την πορεία των ερευνών», κατέληξε.