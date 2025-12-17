Τσατραφύλλιας: «Έρχονται Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές»

Για «ανατροπές» στον καιρό των Χριστουγέννων αλλά και της Πρωτοχρονιάς, κάνει λόγο ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στη νέα ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού, εξήγησε αρχικά πως ακόμη δεν μπορεί να δώσει με βεβαιότητα απαντήσεις, αλλά κάποιες πρώτες εκτιμήσεις.

«Είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να θέλει να γνωρίζει με τι καιρό θα ταξιδέψει ή θα γιορτάσει τις ημέρες αυτές, κάτι που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για πολλούς «παρόχους πληροφορίας», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

Στη συνέχεια, για τον καιρό από το Σάββατο και έπειτα, ανέφερε αρχικά πως μέχρι τη Δευτέρα, αναμένονται λίγες βροχές κεντρικά και νότια αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα είναι χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή, με περισσότερες βροχές σε δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο, ενώ αναμένονται ισχυροί νοτιάδες και χιόνια στα χιονοδρομικά.

Για τα Χριστούγεννα, επισήμανε πως η θερμοκρασία θα είναι χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή, με λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια.

Τέλος, από την Παρασκευή 26 του μήνα μέχρι και την Πρωτοχρονιά ξεκινά μία τάση για πιο κρύες καταστάσεις.