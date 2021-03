Ο Τζακ Ντόρσεϊ, CEO και συνιδρυτής του Twitter, έκανε tweet για πρώτη φορά το 2006 και τώρα θέλει να πουλήσει σε δημοπρασία εκείνο το πρώτο «τιτίβισμα» ως NFT.

Το μήνυμα, που γράφει «just setting up my twttr» [σ.σ. Απλώς ρυθμίζοντας το Twitter μου] έλαβε προσφορές που ξεπέρασαν τα 88.000 δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά.

just setting up my twttr