Ο Τράμπ ντύθηκε Σούπερμαν και υπόσχεται αποκαλύψεις

Ο Ντόναλντ Τράμπ ανάρτησε ένα ασυνήθιστο βίντεο για τουςfollowers του, στο οποίο υποσχέθηκε ότι θα κάνει μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα.

Στο υλικό διάρκειας 15 δευτερολέπτων, στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, ο 76χρονος Τραμπ διεμήνυσε στους ακολούθους του ότι «η Αμερική χρειάζεται έναν υπερήρωα!»

Μια κινούμενη εικόνα του ίδιου που φοράει στολή σούπερ ήρωα με το γράμμα "Τ" στο στήθος του, ενώ ακτίνες φωτός διαχέονται από τα μάτια του.

Η προαναγγελία έρχεται μετά την αποτυχία του κ. Τραμπ να κερδίσει έδαφος με την ανακοίνωση της προεκλογικής του εκστρατείας για το 2024 τον περασμένο μήνα, με μια πρόσφατη δημοσκόπηση να τον δείχνει 23 μονάδες πίσω από τον κυβερνήτη του Δημοκρατικού Κόμματος της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις.

