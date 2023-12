Ο Τραμπ θυμίζει ξανά τη ρητορική του Χίτλερ: «Οι μετανάστες δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε μια ξενοφοβική φράση, παρά τις σφοδρές επικρίσεις, υποστηρίζοντας πως οι παράτυποι μετανάστες «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας».

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «παράσιτα» που θα «ξεριζώσει» τους «κομμουνιστές, μαρξιστές, φασίστες και ακραίους αριστερούς κακοποιούς» που ζουν στις ΗΠΑ.

Τώρα, σε συγκέντρωση στο Νιου Χάμσαϊρ προκάλεσε ξανά ανησυχία για τη ρητορική του. «Δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας. Αυτό έχουν κάνει», είπε αναφερόμενος στους παράτυπους μετανάστες. «Έρχονται στη χώρα μας από την Αφρική, την Ασία, από όλο τον κόσμο», είπε ακόμη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, που έχει δεσμευθεί ότι αν επανεκλεγεί θα περιορίσει τη νόμιμη μετανάστευση και θα καταστείλει την παράτυπη.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί αυτή την ατάκα, περί «δηλητηρίασης του αίματος», που έχει καταδικαστεί ευρέως γιατί απηχεί τη ρητορική της λευκής υπεροχής.

Η πρώτη φορά ήταν σε συνέντευξη στις αρχές του φθινοπώρου. Τότε, ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο πως άρχισε να χρησιμοποιεί ρητορική που ακουγόταν στη ναζιστική Γερμανία.

Trump: They’re poisoning the blood of country.. They poison mental institutions and prisons all over the world not just in South America… but all over the world they’re coming into our country from Africa, from Asia pic.twitter.com/fv38EABo1a