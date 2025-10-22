Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως η αμερικανική κυβέρνηση τού χρωστά 230 εκατ. δολάρια - «Μηνύω τον εαυτό μου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι αυτός που θα αποφασίσει αν η δική του διοίκηση θα πρέπει να του καταβάλει αποζημίωση για προηγούμενες ομοσπονδιακές έρευνες, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια απόφαση «θα πρέπει να περάσει από το γραφείο μου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση τού οφείλει «πολλά χρήματα» για προηγούμενες έρευνες του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη συμπεριφορά του, ενώ ταυτόχρονα τόνισε την προσωπική του εξουσία πάνω σε οποιαδήποτε πιθανή καταβολή αποζημίωσης.

«Είναι ενδιαφέρον, γιατί εγώ είμαι αυτός που παίρνει την απόφαση, σωστά;» είπε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με διοικητικές αξιώσεις που υπέβαλε ζητώντας περίπου 230 εκατομμύρια δολάρια, συνδεόμενες με την έρευνα του FBI στο Mar-a-Lago και την έρευνα για την παρέμβαση της Ρωσίας στις εκλογές του 2016.

Ο Τραμπ ως πρόεδρος, στην ουσία, θα αποφασίσει αν ο Τραμπ ως αιτών θα λάβει χρήματα από τους φορολογούμενους για έρευνες που αφορούν τον ίδιο ως κατηγορούμενο.

«Κάνω μήνυση στον εαυτό μου», είπε ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα, αναγνωρίζοντας με πολλούς τρόπους την αστεία πλευρά της υπόθεσης. «Θα πω, 'Δώστε μου Χ δολάρια’, και δεν ξέρω τι να κάνω με τη μήνυση».

Ο Τραμπ υπέδειξε ότι μπορεί να δωρίσει τυχόν έσοδα ή να τα χρησιμοποιήσει για να χρηματοδοτήσει μια αίθουσα χορού που κατασκευάζει στον Λευκό Οίκο.

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι μου οφείλουν πολλά χρήματα»

Οι αξιώσεις του Τραμπ κατατέθηκαν βάσει του Federal Tort Claims Act, ενός νόμου του 1946 που επιτρέπει στους πολίτες να ζητούν αποζημίωση από την κυβέρνηση για παράνομες ενέργειες υπαλλήλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η διαδικασία συνήθως διεκπεραιώνεται από μόνιμους υπαλλήλους στην πολιτική διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι είναι σκόπιμα προστατευμένοι από πολιτικές παρεμβάσεις.

Ωστόσο, οι σύμμαχοι του Τραμπ κατέχουν τώρα κρίσιμες θέσεις στο ίδιο το υπουργείο που θα αξιολογούσε τις αξιώσεις του. Ο Todd Blanche, που υπηρέτησε ως επικεφαλής δικηγόρος υπεράσπισης του Τραμπ στην υπόθεση των εγγράφων στο Mar-a-Lago, είναι πλέον αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας. Ο Stanley Woodward, που εκπροσώπησε τον συν-κατηγορούμενο του Τραμπ, Walt Nauta, είναι αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας.

Ο Federal Tort Claims Act απαγορεύει ρητά αξιώσεις που προκύπτουν από διακριτικές ή πολιτικές ενέργειες, πράγμα που σημαίνει ότι ένας πρόεδρος που ζητά αποζημίωση για έρευνες σχετικά με τη δική του συμπεριφορά βρίσκεται πέρα από το πλαίσιο που προβλέπει ο νόμος.

Κανένας εν ενεργεία πρόεδρος δεν έχει ζητήσει ποτέ αποζημίωση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για έρευνες σχετικά με τις δικές του ενέργειες.

Μια αξίωση, κατατεθείσα τον Αύγουστο του 2024, ισχυρίζεται «κακόβουλη δίωξη» σχετικά με την έρευνα στο Mar-a-Lago και τις επακόλουθες κατηγορίες ότι ο Τραμπ συγκράτησε απόρρητα έγγραφα, σύμφωνα με το Associated Press. Οι δικηγόροι του ισχυρίστηκαν ότι η υπόθεση ήταν πολιτικά κινημένη για να βλάψει την προεκλογική εκστρατεία του και τον ανάγκασε να ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια σε νομική υπεράσπιση.

Ο ειδικός εισαγγελέας Jack Smith απέσυρε αυτές τις κατηγορίες τον Νοέμβριο, επικαλούμενος την πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της δίωξης εν ενεργεία προέδρων.

Η δεύτερη αξίωση αφορά την έρευνα για πιθανές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016, μια έρευνα που εξακολουθεί να εξοργίζει τον πρόεδρο χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν γνώριζε τα συγκεκριμένα ποσά που ζητούνται και υπέδειξε ότι δεν είχε συζητήσει το θέμα με αξιωματούχους. «Το μόνο που ξέρω είναι ότι μου οφείλουν πολλά χρήματα», είπε.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Chad Gilmartin, δήλωσε σε ανακοίνωση: «Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης ακολουθούν τις οδηγίες των μόνιμων αξιωματούχων δεοντολογίας».

Με πληροφορίες από Guardian