Ο «βασιλιάς Τραμπ» μοιράζεται βίντεο που τον δείχνει να βομβαρδίζει με περιττώματα διαδηλωτές

Με ένα βίντεο που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στις μαζικές διαδηλώσεις του κινήματος «No Kings» που πραγματοποιήθηκαν σε χιλιάδες πόλεις των ΗΠΑ. Το βίντεο, το οποίο δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πιλοτάρει ένα μαχητικό αεροσκάφος με την επιγραφή «King Trump», φορώντας χρυσό στέμμα και να «βομβαρδίζει» τους διαδηλωτές με περιττώματα.

Η σκηνή συνοδεύεται από μουσική που θυμίζει κινηματογραφικό soundtrack και παρουσιάζει τον Τραμπ ως «βασιλιά» που απαντά σατιρικά στο μήνυμα των διαδηλωτών ενάντια στην αυταρχική διακυβέρνηση. Το βίντεο αναρτήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social και σε λίγα λεπτά προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις και καταγγελίες για προσβολή και πολιτική ασέβεια.

Το κίνημα «No Kings», που διοργάνωσε τις διαδηλώσεις, κινητοποίησε σύμφωνα με τους διοργανωτές περίπου 7 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 2.700 πόλεις και δήμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συμμετέχοντες κατηγόρησαν τον Τραμπ για «επικίνδυνη συγκέντρωση εξουσίας» και «αυταρχική πολιτική συμπεριφορά».

Η ανάρτηση του βίντεο ενίσχυσε τις επικρίσεις ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει τη χλεύη και τον διχασμό αντί του πολιτικού διαλόγου. Πολλοί σχολιαστές στις ΗΠΑ σημειώνουν ότι πρόκειται για μια ακόμη ψηφιακή πρόκληση του Τραμπ, που δείχνει πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να αποδεχθεί την αντίδραση της κοινωνίας απέναντί του, επιλέγοντας αντί για αυτοσυγκράτηση, μια προπαγανδιστική, ειρωνική εικόνα του εαυτού του ως «βασιλιά».

Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters.



