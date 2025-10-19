ΔΙΕΘΝΗ
«No Kings»: Χιλιάδες Αμερικανοί διαδηλώνουν στους δρόμους κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Οι πολίτες συσπειρώθηκαν πίσω από το μήνυμα ότι η ΗΠΑ ολισθαίνουν προς τον αυταρχισμό, διαδηλώνοντας κατά της κυβέρνησης Τραμπ

Εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωσαν κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, στηρίζοντας το μήνυμα ότι η χώρα ολισθαίνει προς αυταρχισμό και ότι δεν πρέπει να υπάρχουν "βασιλιάδες" στις ΗΠΑ.

Πολίτες συμμετείχαν στις διαδηλώσεις «No Kings», με τις κινητοποιήσεις να σηματοδοτούν μια στροφή σε σχέση με πριν από μόλις έξι μήνες, όταν οι Δημοκρατικοί φαινόταν να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν στην κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών στον Λευκό Οίκο και στα δύο σώματα του Κογκρέσου μετά από τις εκλογικές ήττες.

Στο Σικάγο στο Grant Park’s Butler Field, συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον 10.000 άτομα, πολλοί με πλακάτ κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης ή σατιρίζοντας τον Τραμπ.

Μερικοί φώναζαν «Hands Off Chicago», σύνθημα που ξεκίνησε όταν ο πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να στείλει την Εθνοφρουρά στην πόλη. Άλλοι έγραφαν «Resist Fascism». Ο δήμαρχος του Σικάγο είπε στο πλήθος ότι η κυβέρνηση Τραμπ «αποφάσισε ότι θέλει επανάληψη του εμφυλίου πολέμου».

«Είμαστε εδώ και δε θα λυγίσουμε, δε θα σκύψουμε, δε θα φοβηθούμε, δε θα υποχωρήσουμε. Δε θέλουμε στρατεύματα στην πόλη μας», ξεκαθάρισε.

Περισσότεροι από 200.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν κοντά στο Καπιτώλιο, ενώ εκατοντάδες διαδήλωσαν και στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, αντιδρώντας στην αφήγηση της κυβέρνησης περί πόλης υπό το κράτος αναρχίας και χάους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σκληρύνει τη στάση του απέναντι σε αμερικανικές πόλεις, επιχειρώντας να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα και προσθέτοντας περισσότερους πράκτορες μετανάστευσης. Επιδιώκει την ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας, αντιμετωπίζοντας αριστερές οργανώσεις που ισχυρίζεται ότι υποστηρίζουν τρομοκρατία ή πολιτική βία.

Η πρώτη κινητοποίηση «No Kings» τον Ιούνιο προσέλκυσε εκατομμύρια ανθρώπους, με το Harvard Crowd Counting Consortium να εκτιμά ότι μεταξύ 2 εκατ. και 4,8 εκατ. άτομα συμμετείχαν σε πάνω από 2.000 τοποθεσίες,  καθιστώντας τη μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες ημέρες διαδήλωσης από την έναρξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2017.

Με πληροφορίες από Guardian

