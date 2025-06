Ο Τραμπ επιστρέφει εσπευσμένα από την G7 στην Ουάσιγκτον για να χειριστεί «σημαντικά ζητήματα»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στην Ουάσιγκτον νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν από τη σύνοδο της G7 στον Καναδά για να χειριστεί «σημαντικά ζητήματα».

Αυτό έκανε γνωστό το βράδυ χθες Δευτέρα η εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ, η Κάρολαϊν Λέβιτ.



President Trump had a great day at the G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and Prime Minister Keir Starmer. Much was accomplished, but because of what’s going on in the Middle East, President Trump will be leaving tonight after dinner with Heads of State.