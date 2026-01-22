Ο Τραμπ εγκαινίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» εν απουσία Ευρωπαϊκών συμμάχων

Με περιορισμένη διεθνή συμμετοχή και απουσία των παραδοσιακών δυτικοευρωπαϊκών συμμάχων των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε στο Νταβός η τελετή υπογραφής για το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Υπενθυμίζεται πως σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι από λιγότερες από 20 χώρες, σημαντικά λιγότερες από τις περίπου 35 που είχε προαναγγείλει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής διοίκησης.

Οι χώρες που εκπροσωπήθηκαν προέρχονταν κυρίως από τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αμερική, με συμμετοχές, μεταξύ άλλων, από Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αργεντινή και Παραγουάη.

«Είμαστε πραγματικά τιμημένοι από την παρουσία σας σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τους παρευρισκόμενους «στην πλειονότητά τους πολύ δημοφιλείς ηγέτες – σε κάποιες περιπτώσεις όχι και τόσο δημοφιλείς».

Η απουσία ευρωπαϊκών χωρών της Δύσης δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετές εξ αυτών έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για ένα όργανο «ειρήνης» που θα μπορούσε να εμπλέκει και αντιπάλους τους.

Έμφαση στην εσωτερική πολιτική και αισιοδοξία για τη Γάζα

Ανοίγοντας την τελετή, ο Τραμπ έκανε εκτενή αναφορά στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, προβάλλοντας την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. «Έχουμε μια ισχυρή εντολή στο εσωτερικό. Η οικονομία των ΗΠΑ ανθίζει. Όταν η Αμερική ανθίζει, ανθίζει ολόκληρος ο κόσμος», ανέφερε, ενώπιον περισσότερων από δώδεκα ηγετών.

Στο ίδιο αισιόδοξο ύφος κινήθηκε και για τη διεθνή σκηνή, υποστηρίζοντας ότι ο κόσμος είναι σήμερα «πιο ειρηνικός» σε σχέση με το παρελθόν και ότι το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα συμβάλει σύντομα στην επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Γάζα. «Υπάρχουν μικρές εστίες έντασης που θα σβήσουμε, αλλά είναι μικρές», είπε, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα «οδεύει προς το τέλος του».

Παράλληλα, επανέλαβε τη σκληρή ρητορική του απέναντι στη Χαμάς, προειδοποιώντας ότι αν δεν αποδεχθεί συμφωνία ειρήνης και δεν παραδώσει τα όπλα της, «θα είναι το τέλος της».

Η συνεργασία με τον ΟΗΕ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί και, όπως είπε, «τρέχει εξαιρετικά καλά», κάνοντας λόγο για «μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων και νέων στελεχών που το καθοδηγούν από μέσα». Παρότι κανένας ευρωπαϊκός σύμμαχος των ΗΠΑ δεν περιλαμβάνεται στα μέλη που παρουσιάστηκαν, ο ίδιος σχολίασε: «Μου αρέσει αυτή η ομάδα. Μου αρέσουν όλοι. Συνήθως υπάρχουν δύο ή τρεις που δεν συμπαθώ – εδώ δεν βλέπω κανέναν».

Σε αντίθεση με παλαιότερες δηλώσεις του, όπου είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ, αυτή τη φορά ο Τραμπ υποστήριξε ότι επιθυμεί να λειτουργεί «σε συνεργασία» με τα Ηνωμένα Έθνη. «Ο ΟΗΕ έχει τεράστιες δυνατότητες. Δεν τις έχει αξιοποιήσει, αλλά υπάρχουν», είπε, εκτιμώντας ότι ο συνδυασμός των δύο δομών θα μπορούσε να οδηγήσει σε «κάτι πολύ μοναδικό για τον κόσμο».

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να ασκήσει σφοδρή κριτική στον ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι είχε ελάχιστο ρόλο στη διαμεσολάβηση συγκρούσεων που ο ίδιος θεωρεί ότι έχει ήδη τερματίσει. «Στους οκτώ πολέμους που έβαλα τέλος, δεν μίλησα ποτέ με τον ΟΗΕ – ούτε μία φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από CNN