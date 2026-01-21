Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εντάσσεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα, Τετάρτη ότι συμφώνησε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και προτάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι πριν λίγες ημέρες είχε επικρίνει τη σύνθεση του εν λόγω συμβουλίου.

Το νεοσύστατο όργανο, με πρόεδρο τον Τραμπ, παρουσιάστηκε αρχικά ως ένα περιορισμένο φόρουμ παγκόσμιων ηγετών με αποστολή την εποπτεία της εκεχειρίας στη Γάζα. Πιο πρόσφατα, ωστόσο, η πρωτοβουλία φαίνεται να έχει επεκταθεί πολύ πέρα από αυτό το πλαίσιο, καθώς το περιβάλλον του Τραμπ απηύθυνε προσκλήσεις σε δεκάδες χώρες και άφησε να εννοηθεί ότι το συμβούλιο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μηχανισμό διαμεσολάβησης συγκρούσεων πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή.

Διπλωμάτες έχουν προειδοποιήσει ότι το συμβούλιο θα μπορούσε να υπονομεύσει το έργο του ΟΗΕ.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο την Τρίτη αν το συμβούλιο θα έπρεπε να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ, ο Τραμπ απάντησε: «Ίσως». Είπε ότι ο διεθνής οργανισμός «δεν έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος» και «ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στις δυνατότητές του», προσθέτοντας ωστόσο ότι ο ΟΗΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει «επειδή οι δυνατότητές του είναι τεράστιες».

Το γραφείο του Νετανιάχου είχε προηγουμένως εκφράσει αντιρρήσεις για τη σύνθεση της συμβουλίου, στην οποία συμμετέχει η Τουρκία, περιφερειακός αντίπαλος του Ισραήλ.

Ακροδεξιά μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού του Ισραήλ απέρριψαν την Κυριακή το σχέδιο των ΗΠΑ για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας, κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι δεν προσάρτησε το παλαιστινιακό έδαφος ούτε ίδρυσε νέους ισραηλινούς οικισμούς εκεί.

Ωστόσο, την ίδια ημέρα, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου.

Χώρες που έχουν ήδη συμφωνήσει να συμμετάσχουν περιλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, το Βιετνάμ, τη Λευκορωσία, την Ουγγαρία, το Καζακστάν και την Αργεντινή. Άλλες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία και το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, έχουν επιβεβαιώσει ότι έλαβαν πρόσκληση, αλλά δεν έχουν ακόμη απαντήσει.

Σχέδιο καταστατικού που στάλθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση σε περίπου 60 χώρες ζητά από τα μέλη να συνεισφέρουν 1 δισ. δολάρια σε μετρητά, εάν επιθυμούν η συμμετοχή τους να διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.

«Κάθε κράτος-μέλος θα υπηρετεί θητεία που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταστατικού, με δυνατότητα ανανέωσης από τον πρόεδρο», αναφέρει το έγγραφο, το οποίο μετέδωσε πρώτο το Bloomberg News. «Ο τριετής όρος συμμετοχής δεν θα ισχύει για κράτη-μέλη που θα συνεισφέρουν πάνω από 1.000.000.000 δολάρια σε μετρητά εντός του πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος του καταστατικού».

Διπλωμάτες προειδοποίησαν ότι το προτεινόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» φαίνεται να στοχοποιεί υφιστάμενους διεθνείς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ. Το καταστατικό αναφέρει ότι η επιτροπή πρέπει να έχει «το θάρρος να απομακρυνθεί από προσεγγίσεις και θεσμούς που πολύ συχνά έχουν αποτύχει».

Ο Τραμπ είναι εδώ και χρόνια έντονος επικριτής του ΟΗΕ και νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από 66 διεθνείς οργανισμούς και συνθήκες, περίπου οι μισοί εκ των οποίων συνδέονται με το σύστημα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το σχέδιο καταστατικού, η συμμετοχή στο συμβούλιο θα περιορίζεται σε κράτη που προσκαλούνται από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος θα διαθέτει επίσης ευρείες εξουσίες, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα απομάκρυνσης κρατών-μελών καθώς και ο διορισμός διαδόχου σε περίπτωση αποχώρησής του.

Με πληροφορίες από Guardian