Ο πάπας Λέων προσκλήθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ 

Ο πάπας Λέων προσκλήθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμ, όπως ανακοίνωσε ο «υπουργός Εξωτερικών» του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πάπας, ο οποίος έχει επικρίνει ορισμένες από τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου, εξετάζει την πρόσκληση.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε, ότι: «Ο πάπας έλαβε πρόσκληση και σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι που απαιτεί κάποια σκέψη προτού να δώσουμε μια απάντηση».

Αρχικός σκοπός του Συμβουλίου Ειρήνης, ήταν ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα. Ωστόσο, ο Τραμπ δηλώνει σήμερα, πως ο σκοπός του διευρύνεται, εστιάζοντας στην επίλυση των συγκρούσεων παγκοσμίως.

Χώρες όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, αποδέχθηκαν το κάλεσμα, χωρίς ωστόσο, να κρύβουν τους ενδοιασμούς τους. Παράλληλα, διπλωμάτες κρίνουν ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Η παρουσία του πάπα, του θρησκευτικού ηγέτη 1,4 δισεκ. καθολικών σε όλο τον κόσμο, είναι σπάνια σε συμβούλια τέτοιου χαρακτήρα.

Ένα δισ. το κόστος της μόνιμης θέσης στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Η μόνιμη συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» προϋποθέτει χρηματοδότηση άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσα στον πρώτο χρόνο.

Το οικονομικό αυτό όριο περιγράφεται σε προσχέδιο καταστατικού που έχει αποσταλεί σε κυβερνήσεις μαζί με προσκλήσεις συμμετοχής.

Τον Νοέμβριο του 2025, το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε υιοθετήσει απόφαση που ενέκρινε το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς και χαιρέτιζε τη δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης ως μεταβατικού διοικητικού μηχανισμού για τον συντονισμό της ανοικοδόμησης της Γάζας. Ο θύλακας έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, με τη μεγάλη πλειονότητα των κτιρίων κατεστραμμένη και εκατομμύρια κατοίκους να ζουν ακόμη σε προσωρινά καταλύματα.

Σύμφωνα με το καταστατικό, το νέο όργανο θα έχει αποστολή την αποκατάσταση «σταθερής και νόμιμης διακυβέρνησης» και την προώθηση «διαρκούς ειρήνης» σε περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις. Η διατύπωση είναι γενική και δεν περιγράφει συγκεκριμένες ειρηνευτικές ή διοικητικές αρμοδιότητες, ενώ προβλέπει ότι τα έξοδα θα καλύπτονται από εθελοντικές συνεισφορές κρατών και άλλων πηγών.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι στο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και πρώην ανώτερος σύμβουλός του, καθώς και ο Ατζάι Μπάνγκα, επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας. Προσκλήσεις έχουν σταλεί σε χώρες όπως η Αργεντινή, ο Καναδάς, η Αίγυπτος και η Τουρκία, καθώς και στον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας.

Με πληροφορίες από New York Times