Ντόναλντ Τραμπ: Αναμένω σύντομα συμφωνία για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των εξελίξεων στη Λωρίδα της Γάζας, εν αναμονή της ανταπόκρισης από τη Χαμάς, ώστε να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου, που ο ίδιος πρότεινε.

Με δηλώσεις του τη Δευτέρα, ανέφερε ότι κατά τον ίδιο η συμφωνία για τον παλαιστινιακό θύλακα, θα επιτευχθεί σύντομα.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε, ότι έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στο θέμα με τον ίδιο να τονίζει ότι η Χαμάς συμφωνεί σε «πολύ σημαντικά» ζητήματα, καθώς η παλαιστινιακή οργάνωση άρχισε έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά και πιστεύω ότι η Χαμάς συμφωνεί σε ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι συνομιλίες στην Αίγυπτο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Στο μεταξύ, ξεκίνησαν στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ οι συνομιλίες με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Παλαιστίνιοι και Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC ότι οι συνεδρίες επικεντρώνονται στη «δημιουργία των συνθηκών επί του πεδίου» για μια πιθανή ανταλλαγή, που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα έναν αριθμό Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι αποδέχεται εν μέρει τις προτάσεις του ειρηνευτικού σχεδίου, ωστόσο δεν έχει απαντήσει σε ορισμένες κρίσιμες απαιτήσεις, όπως ο αφοπλισμός της και ο μελλοντικός ρόλος της στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε το Σάββατο ότι ελπίζει να ανακοινώσει την απελευθέρωση ομήρων «τις επόμενες ημέρες».

Οι συνομιλίες διεξάγονται με τη μεσολάβηση Αιγύπτιων και Καταρινών αξιωματούχων, που πραγματοποιούν ξεχωριστές συναντήσεις με αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τη Χαμάς. Συμπίπτουν με τη συμπλήρωση δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς στη νότια Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν.