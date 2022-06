Ο Τομ Μπρέιντι έχασε στοίχημα και πρέπει να στείλει χρησιμοποιημένα εσώρουχά του σε έναν φαν

Ο επτά φορές πρωταθλητής του Super Bowl και σύζυγος της Ζιζέλ, Τομ Μπρέιντι, φόρεσε το εσώρουχό του, για να προωθήσει την νέα του συλλογή.

Στη συνέχεια εκείνη τράβηξε ένα βίντεο με τον ίδιο να φορά μόνο το εσώρουχο από την νέα του συλλογή εσωρούχων που φέρει την επωνυμία του και ανάρτησε το βίντεο στa social media.

Τώρα εκείνος καλείται να στείλει ένα ζευγάρι χρησιμοποιημένα εσώρουχά του έναν φαν.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν το βίντεο με το εσώρουχο έκανε θραύση στα social media και έτσι προκάλεσε τους φανς.

Είπε πως αν το tweet του συγκέντρωνε 40.000 likes θα ανέβαζε ξανά ένα τέτοιο βίντεο μόνο με το εσώρουχό του. Τότε ένας φαν τον ρώτησε αν κατάφερνε να «συγκεντρώσει 40.000 likes αντίστοιχα, θα του έστελνε χρησιμοποιημένα εσώρουχά του;» Η απάντηση ήταν θετική.

40k likes and I’ll recreate these photos. Unrelated but can you guys send me some more of the socks @bradybrand 🤝 🤝 https://t.co/ANFE3Ez7Cd — Tom Brady (@TomBrady) June 9, 2022

Ο φαν το τόλμησε και κατέληξε με 80.000 likes και έτσι τώρα ο Μπρέιντι καλείται να κρατήσει τον λόγο του.

Όπως και έγινε. Έδωσε δε στον τολμηρό φαν το δικαίωμα να διαλέξει αυτός το χρώμα των εσωρούχων που θα του στείλει.