Ο Γουίλεμ Νταφόε επιστρέφει για την τρίτη ταινία του Spider Man ως Green Goblin με την εταιρεία παραγωγής να δίνει στη δημοσιότητα ένα teaser αλλά και poster με τους ήρωες.

Τις αποκαλύψεις έκανε ο ίδιος ο Τομ Χόλαντ που υποδύεται τον Spiderman. H νέα ταινία «Spider-Man: No Way Home» πρόκειται να βγει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την τρίτη ταινία του σουπερήρωα της Marvel Studios.

Μια πρώτη ιδέα της ταινίας κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, ενώ ακολούθησε και το τρέιλερ τον περασμένο μήνα. Ο πρωταγωνιστής Τομ Χόλαντ το περιέγραψε ως «το τέλος ενός franchise».

Ο κινηματογραφικός Spider Man έχει επίσης προειδοποιήσει τους θαυμαστές ότι η νέα ταινία θα είναι «σκοτεινή» και «βίαιη», λέγοντας ότι «δεν είναι διασκεδαστική» να τη βλέπεις.

«Θα δείτε χαρακτήρες που αγαπάτε να περνούν καταστάσεις, που δεν θα θέλατε ποτέ να περάσουν», είπε τον περασμένο μήνα. «Και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που ανέδειξα κάπως και αυτή την πλευρά του Πίτερ Πάρκερ».

Και οι τρεις κακοποιοί επιστρέφουν στο «Spider-Man: No Way Home», όπως απεικονίζονται και στις αφίσες που κυκλοφόρησαν.

Ο Spider-Man έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τος εχθρούς του ενώ για πρώτη φορά στην κινηματογραφική του ιστορία, ο φιλικός και οικείος ήρωας της γειτονιάς ξεσκεπάζεται και δεν μπορεί πλέον να διαχωρίσει την κανονική του ζωή από το υψηλό στοίχημα του να είναι ένας Super Hero.

Όταν ζητά βοήθεια από τον Doctor Strange, διακυβεύονται πολλά και επικίνδυνα που αναγκάζουν τον Spider Man να ανακαλύψει τι σημαίνει πραγματικά να είσαι σούπερ ήρωας.

You ready? #SpiderManNoWayHome arrives THIS month, exclusively in movie theaters December 17!

🎟: https://t.co/5ApQTF7J6m pic.twitter.com/bBwQ7VcSXl — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) December 2, 2021

Alfred Molina returns as Doc Ock in #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17. Tickets on sale now. pic.twitter.com/uANTkS3R11 — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) December 3, 2021

Willem Dafoe returns as Green Goblin in #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17. Tickets on sale now. pic.twitter.com/431pER7MWz — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) December 3, 2021

