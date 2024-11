Ο Στίβεν Κινγκ αποχωρεί από το «τοξικό» X του Έλον Μασκ

Ο Στίβεν Κινγκ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το X, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης γνωστό ως Twitter πριν μετονομαστεί από τον Έλον Μασκ, χαρακτηρίζοντας την πλατφόρμα «πολύ τοξική».

Σε μία ανάρτηση του στο X την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου, ο πολυβραβευμένος συγγραφέας έγραψε «Φεύγω από το Twitter. Προσπάθησα να μείνω, αλλά η ατμόσφαιρα έχει γίνει πολύ τοξική».

Αναφερόμενος στο μέσο που ίδρυσε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ για να ανταγωνιστεί το X, o Κινγκ παρέπεμψε τους επτά εκατομμύρια θαυμαστές του να «τον ακολουθήσουν στο Threads», αν το επιθυμούν.

I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like.