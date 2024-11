Έλον Μασκ: «Έλα στο DOGE αν είσαι επαναστάτης με υψηλό IQ και θες να εργάζεσαι 80+ ώρες την εβδομάδα»

Το DOGE (Department of Government Efficiency) είναι το νέο «υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» με επικεφαλής τον Έλον Μασκ.

Συνεπικεφαλής θα είναι ο Βιβέκ Ραμασουάμι, ο δισεκατομμυριούχος από το Οχάιο, ο οποίος λαμβάνει με αυτόν τον τρόπο, μια θέση στο τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου του Ντόναλντ Τραμπ. Η επιλογή του ονόματος DOGE πάντως, πιθανότατα, δεν είναι τυχαία, καθώς ο Ελον Μασκ έχει εκφράσει πολλές φορές το ενδιαφέρον του για το Dogecoin, ένα κρυπτονόμισμα που δημιουργήθηκε ως αστείο αλλά η αξία του εκτοξεύτηκε όταν έγινε viral.

Μάλιστα, έφτιαξαν και επίσημο λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) του Μασκ, λαμβάνοντας άμεσα το πολυπόθητο «τικ», ότι δηλαδή είναι επαληθευμένο (verified). Σε μια από τις πρώτες του αναρτήσεις, το DOGE στο Χ έγραψε πως αναμένει βιογραφικά. «Είμαστε πολύ ευγνώμονες στους χιλιάδες Αμερικανούς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μας βοηθήσουν στο DOGE. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους δημιουργούς ιδεών μερικής απασχόλησης. Χρειαζόμαστε επαναστάτες με εξαιρετικά υψηλό δείκτη νοημοσύνης που είναι πρόθυμοι να εργαστούν 80+ ώρες την εβδομάδα. Εάν είστε εσείς, στείλτε σε DM αυτόν τον λογαριασμό με το βιογραφικό σας. Έλον και Βιβέκ θα εξετάσουν το κορυφαίο 1% των αιτούντων» είναι το post στα social.

