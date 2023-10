Στίβεν Κινγκ: Εξαγριωμένοι οι θαυμαστές του επειδή μίλησε θετικά για βιβλίο Τζ. Κ. Ρόουλινγκ

Ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ, ήρθε αντιμέτωπος με πλήθος επικριτικών σχολίων, εξαιτίας των σχολίων που έκανε για ένα από τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Συγκεκριμένα ο Στίβεν Κινγκ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαίνεσε το τελευταίο μυθιστόρημα της Ρόουλινγκ «The Running Grave», το οποίο υπογράφει με το ψευδώνυμο Robert Galbraith.

«Αυτή είναι η JK Rowling στα καλύτερά της, θυμίζοντας την απόλυτη αναγνωσιμότητα των βιβλίων του Χάρι Πότερ, αλλά πολύ πιο σκοτεινή», έγραψε μεταξύ άλλων ο Κινγκ προκαλώντας σύγχυση στους θαυμαστές του, καθώς λίγο πριν είχε διαφωνήσει μαζί της, σχετικά με τις απόψεις της για τα τρανς άτομα.

THE RUNNING GRAVE, by Robert Galbraith: This is J.K. Rowling at her best, recalling the sheer readability of the Harry Potter books, but much darker. This got me through a difficult time.