Ο Έλον Μασκ πληρώνει για το «μπλε τικ» των Στίβεν Κινγκ και Λεμπρόν Τζέιμς στο Twitter

Ο Έλον Μασκ παραδέχτηκε ότι πληρώνει για ορισμένους εξέχοντες λογαριασμούς στο Twitter, ώστε να διατηρήσουν τα μπλε τικ τους.

Υπενθυμίζεται, ότι αφαιρούνται από σήμερα, Παρασκευή, τα μπλε «τικ» στο Twitter, που αποτελούσαν σημάδι γνησιότητας της ταυτότητας των χρηστών της πλατφόρμας, για όσους και όσες δεν πληρώνουν, με απόφαση του Έλον Μασκ.

Ο ιδιοκτήτης του Twitter επιβεβαίωσε ότι πληρώνει για να παραμείνει το μπλε τικ στους λογαριασμούς του συγγραφέα Στίβεν Κινγκ, του ηθοποιού Ουίλιαμ Σάτνερ και του μπασκετμπολίστα Λεμπρόν Τζέιμς. Κανένας από αυτούς δεν έχουν εγγραφεί στο Blue Twitter.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t.