ΔΙΕΘΝΗ

NEO VIDCAST

Διεθνή

Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Ο Σι Τζινπίνγκ ξεκινά εκτεταμένη εκκαθάριση στον κινεζικό στρατό για να αντιμετωπίσει διαφθορά και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, στο πλαίσιο των στρατιωτικών φιλοδοξιών του για την Ταϊβάν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ηγήθηκε μιας από τις πιο εντυπωσιακές στρατιωτικές παρελάσεις των τελευταίων ετών. Υπερηχητικοί πύραυλοι, υποβρύχια drone τελευταίας τεχνολογίας και υπερθωρακισμένα οχήματα διέσχισαν το κέντρο του Πεκίνου με αφορμή την 80ή επέτειο της «Νίκης στον Πόλεμο κατά της Ιαπωνικής Επίθεσης και του Παγκόσμιου Αντιφασιστικού Πολέμου».

Η παρουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν και περισσότερων από 20 ηγετών κρατών που θεωρούνται στενοί σύμμαχοι του Πεκίνου δίνει στο γεγονός χαρακτήρα διεθνούς μηνύματος: η Κίνα θέλει να δείξει ότι είναι έτοιμη να σταθεί απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ανταγωνιστεί για την κορυφή της παγκόσμιας ισχύος.

Ο Σι έχει ξεκαθαρίσει ότι ο εκσυγχρονισμένος Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός είναι το θεμέλιο της «Κινεζικής Αναγέννησης». Μέσα σε λίγα χρόνια, η Κίνα κατάφερε:

  • Να δημιουργήσει το μεγαλύτερο πολεμικό ναυτικό στον κόσμο σε αριθμό πλοίων.
  • Να τετραπλασιάσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο.
  • Να αναπτύξει υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη stealth και νέο αεροπλανοφόρο με ηλεκτρομαγνητικό καταπέλτη.

Η τελική φιλοδοξία είναι σαφής: μέχρι το μέσο του αιώνα, ο κινεζικός στρατός να σταθεί ισότιμα - ή και ανώτερα - απέναντι στο αμερικανικό.

Η Κίνα στη σκιά της διαφθοράς και των εσωτερικών εκκαθαρίσεων

Παρά τη μεγαλειώδη επίδειξη δύναμης, η πραγματικότητα δείχνει πιο περίπλοκη. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη εκκαθάριση των ανώτερων στελεχών του στρατού, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διαφθορά που απειλεί την επιχειρησιακή ικανότητα της Λαϊκής Απελευθερωτικής Στρατιάς (PLA). Τις τελευταίες δύο χρονιές, δεκάδες στρατηγοί και κορυφαία στελέχη της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας απομακρύνθηκαν ή εξαφανίστηκαν από τη δημόσια ζωή, καθώς η διαφθορά είχε γίνει τόσο εκτεταμένη που επηρέαζε ακόμη και την ετοιμότητα για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας μελλοντικής σύγκρουσης για την Ταϊβάν.

Η εκκαθάριση δεν αφορά μόνο την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και την εδραίωση της πολιτικής πίστης στους στρατιωτικούς ηγέτες. Ο Σι ζητά στρατηγούς που είναι όχι μόνο «ικανότατοι» αλλά και απολύτως αφοσιωμένοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στη στρατηγική του οράματος. Οποιαδήποτε αμφιβολία ή πολιτική ασυνέπεια θεωρείται απειλή για την ασφάλεια της χώρας και την ολοκλήρωση των στρατηγικών του στόχων.

Ακόμη και αν η Κίνα έχει επενδύσει στη δημιουργία υπερσύγχρονου εξοπλισμού, η διαφθορά στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας μπορούσε να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα του στρατού, καθιστώντας κρίσιμη την καθαίρεση των «ανεξέλεγκτων» αξιωματούχων.

Από τον Απρίλιο του 2023, περίπου 45 υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, συμπεριλαμβανομένων πρώην υπουργών Άμυνας και αντιπροέδρων της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής απομακρύνθηκαν ή ερευνώνται για διαφθορά. Οι περισσότεροι είχαν προαχθεί από τον Σι ο ίδιος, γεγονός που υπογραμμίζει την επιμονή του να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο στον στρατό.

Οι στόχοι των εκκαθαρίσεων φαίνεται ότι επικεντρώνονται σε τμήματα στρατηγικής σημασίας, όπως οι δυνάμεις πυραύλων και οι κρατικές αμυντικές βιομηχανίες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κρίσιμα προγράμματα εκσυγχρονισμού και η ανάπτυξη νέων όπλων δεν θα υπονομευτούν από προσωπικές φιλοδοξίες ή παράνομες συναλλαγές.

Η διαδικασία δεν έχει μόνο λειτουργική σημασία. Είναι και πολιτική κίνηση. Ο Σι θέλει να διασφαλίσει ότι η στρατιωτική ιεραρχία παραμένει πλήρως υπό τον έλεγχό του, ώστε κάθε στρατιωτική επιχείρηση να εκτελείται με ακρίβεια και χωρίς αμφισβητήσεις. Ταυτόχρονα, οι εκκαθαρίσεις αποδεικνύουν τη δύναμή του απέναντι σε στρατηγούς που ενδέχεται να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν δικά τους δίκτυα επιρροής.

Αναλυτές σημειώνουν ότι, ενώ παλιότεροι ηγέτες προσπάθησαν να περιορίσουν τη διαφθορά, ο Σι έχει αυστηρότερες απαιτήσεις και περισσότερο πολιτικό κεφάλαιο, γεγονός που του επιτρέπει να προχωρήσει σε εκκαθαρίσεις μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης.

Η καθαίρεση και αντικατάσταση των στρατηγών και αξιωματικών θεωρείται απαραίτητη για τη μετατροπή της PLA σε μια πραγματικά αποτελεσματική, παγκόσμια στρατιωτική δύναμη. Παρά τις τεχνολογικές προόδους, όπως οι υπερσύγχρονοι πύραυλοι και τα stealth μαχητικά, η ηγεσία της χώρας γνωρίζει ότι η διοικητική και ηθική συνοχή είναι το κλειδί για την αξιοπιστία του στρατού.

Ο Σι συνεχίζει να χρησιμοποιεί την κληρονομιά του, τις προσωπικές σχέσεις και τον πολιτικό έλεγχο για να διασφαλίσει ότι οι στρατιωτικοί ηγέτες δεν θα αποκτήσουν ανεξάρτητη δύναμη και ότι οι στόχοι του κινεζικού στρατού θα παραμείνουν πιστά ευθυγραμμισμένοι με το όραμά του για παγκόσμια κυριαρχία και την επιστροφή της Ταϊβάν υπό τον έλεγχο του Πεκίνου.

Με πληροφορίες από Washington Post

Διεθνή

Tags

0

NEO VIDCAST

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο: Με Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του ο Σι έστειλε μήνυμα στη Δύση για «πόλεμο ή ειρήνη»

Διεθνή / Στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο: Με Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του ο Σι έστειλε μήνυμα στη Δύση για «πόλεμο ή ειρήνη»

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε ο κινέζος πρόεδρος σε ομιλία του
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Η Υπηρεσία Μετανάστευσης αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Διεθνή / ΗΠΑ: Η ICE αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Ένα από τα πιο ισχυρά μυστικά κυβερνο-όπλα που δημιουργήθηκαν ποτέ, βρίσκεται τώρα στα χέρια μιας υπηρεσίας που έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από οργανώσεις για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα για παραβιάσεις
LIFO NEWSROOM
Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Διεθνή / Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Οι κυρώσεις στοχεύουν εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και Ρώσους υπουργούς - Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι περισσότερα από 19.500 παιδιά έχουν μεταφερθεί με τη βία ή απελαθεί στη Ρωσία και στα εδάφη που καταλαμβάνει στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Διεθνή / Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Ο Κιμ Γιονγκ-ουν ταξιδεύει στο Πεκίνο με την κόρη του, Κιμ Τζου-αε, και τη παρουσιάζει ως πιθανή διάδοχό του, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στους διεθνείς ηγέτες για το μέλλον της Βόρειας Κορέας
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Διεθνή / Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός αρμόδια για τη Στέγη, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά από ρεπορτάζ της Daily Telegraph, το οποίο ανέφερε ότι απέφυγε τα £40,000 φόρου μεταβίβασης σε ένα διαμέρισμα στο Χοβ
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Διεθνή / Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Η Γαλλία βρίσκεται σε ιστορικό πολιτικό αδιέξοδο: η παραίτηση Μακρόν συζητείται ανοιχτά, αλλά ούτε νέες εκλογές ούτε αλλαγές πρωθυπουργού φαίνεται να μπορούν να λύσουν το χάος και το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας
LIFO NEWSROOM
Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Διεθνή / Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Η Γαλλία αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα ένα χρόνο μετά τις έκτακτες εκλογές του Μακρόν, με τον Μπαϊρού σε πολιτική αυτοθυσία και τις αγορές να αναθεωρούν τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία
LIFO NEWSROOM
Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Διεθνή / Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων κάνουν τα πάντα για να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους: από προφυλακτικά με λογότυπο και γιόγκα, μέχρι υψηλούς μισθούς και ανακατάρτιση πρώην εργαζομένων άλλων κλάδων, ενόψει της αύξησης δαπανών για την άμυνα μέχρι το 2030
LIFO NEWSROOM
Στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο: Με Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του ο Σι έστειλε μήνυμα στη Δύση για «πόλεμο ή ειρήνη»

Διεθνή / Στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο: Με Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του ο Σι έστειλε μήνυμα στη Δύση για «πόλεμο ή ειρήνη»

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε ο κινέζος πρόεδρος σε ομιλία του
LIFO NEWSROOM
Τζέφρι Έπσταϊν: Δημοσιεύτηκαν νέα αρχεία για την υπόθεση που όμως ήταν ήδη γνωστά

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Δημοσιεύτηκαν νέα αρχεία για την υπόθεση, τα οποία όμως ήταν ήδη γνωστά

Τα αρχεία φαίνεται να περιέχουν πληροφορίες που είναι ήδη δημόσια γνωστές, την ώρα που αυξάνεται η πίεση για τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων της υπόθεσης
LIFO NEWSROOM
 
 