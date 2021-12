Στο πνεύμα των Χριστουγέννων μπήκε Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος θέλησε να αλλάξει τις ζωές βετεράνων αυτές τις γιορτές.

Ο ηθοποιός δώρισε 25 οικισκούς σε βετεράνους στην περιοχή του Λος Άντζελες, που ζούσαν στον δρόμο. Μία ημέρα πριν τα Χριστούγεννα, ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας δημοσίευσε βίντεο με το οποίο ενημέρωνε για την κίνησή του. «Σήμερα, γιόρτασα νωρίς τα Χριστούγεννα. Οι 25 οικίσκοι που δώρισα σε άστεγους βετεράνους εγκαταστάθηκαν εδώ στο Λος Άντζελες», έγραψε. «Ήταν φανταστικό που περάσαμε λίγο χρόνο με τους ήρωές μας και να τους καλωσορίσουμε στα νέα τους σπίτια», πρόσθεσε.

