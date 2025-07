Ο Ρίτσαρντ Γκιρ στο πλευρό του Δαλάι Λάμα για τα 90ά γενέθλια του πνευματικού ηγέτη

Με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετείχε ο Ρίτσαρντ Γκιρ στους εορτασμούς για τα 90ά γενέθλια του Δαλάι Λάμα, στην ινδική πόλη Νταραμσάλα, στους πρόποδες των Ιμαλαΐων, όπου ο Θιβετιανός πνευματικός ηγέτης ζει εξόριστος εδώ και δεκαετίες.

Ο Χολιγουντιανός σταρ, γνωστός για τη μακροχρόνια σχέση του με τον βουδισμό και τη δημόσια υποστήριξή του στον Δαλάι Λάμα, έδωσε το «παρών» ανάμεσα σε χιλιάδες πιστούς που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για την περίσταση.

«Είναι μια μέρα γεμάτη χαρά, πραγματικά χαρά, για να γιορτάσουμε αυτή την εξαιρετική ζωή», δήλωσε ο Γκιρ από το βήμα των εορτασμών, πριν αγκαλιάσει θερμά τον Δαλάι Λάμα και φιλήσει το χέρι του. Τον χαρακτήρισε ως άνθρωπο που «ενσαρκώνει ολοκληρωτικά την ανιδιοτέλεια».

Στον Γκιρ, ο οποίος είναι από τους πιο γνωστούς Δυτικούς υποστηρικτές του Θιβετιανού αγώνα για θρησκευτική και πολιτική αυτοδιάθεση, έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στην Κίνα λόγω της ακτιβιστικής του δράσης. Η παρουσία του στην τελετή είχε και πολιτικό βάρος, καθώς οι σχέσεις του Δαλάι Λάμα με το Πεκίνο παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες.

VIDEO | At the 90th birthday celebrations of Dalai Lama in Dharamshala, actor Richard Gere (@RichardGere66) says, "Your Holiness, on behalf of all us as Westeners, there was something very sweet I saw at religious conference, the confirmation that his Holiness agreed to continue… pic.twitter.com/88Lvow1I5L