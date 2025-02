Ρίτσαρντ Γκιρ κατά Τραμπ: «Έχουμε έναν τραμπούκο και κακοποιό για πρόεδρο των ΗΠΑ»

Ο αστέρας του κινηματογράφου Ρίτσαρντ Γκιρ επιτέθηκε λεκτικά στον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε για την άνοδο του αυταρχισμού σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης απονομής των βραβείων Goya στην Ισπανία.

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο στην Αμερική, όπου έχουμε έναν νταή και κακοποιό για πρόεδρο», δήλωσε ο 75χρονος ηθοποιός όταν παρέλαβε το τιμητικό βραβείο Goya για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

Αλλά ο Γκιρ ο οποίος πέρυσι ανακοίνωσε ότι μετακομίζει στην Ισπανία, από όπου κατάγεται η σύζυγός του, Alejandra Silva, είπε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην πατρίδα του. «Είναι παντού», είπε. Όπως ανάφερε διάβασε μια «συγκινητική επιστολή» στους New York Times από έναν συγγραφέα στην Ουγγαρία, ο οποίος προειδοποίησε για τον «ολισθηρό κατήφορο».

«Ο αυταρχισμός μας συμπαρασύρει. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Πρέπει να είμαστε ενεργητικοί. Πρέπει να είμαστε γενναίοι. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι. Και όλοι όσοι το παρακολουθούν αυτό - στον ισπανόφωνο κόσμο και αλλού - πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να σηκωθούμε, να πούμε την αλήθεια, να είμαστε ειλικρινείς. Και υπάρχει μια θέση στη ζωή όλων μας για τη βασική καλοσύνη, για τη βασική αγάπη και κατανόηση».

