O Ringo Starr ανέβαλε συναυλίες- Λόγω ασθένειας που επηρέασε τη φωνή του

O Ringo Starr ανέβαλε δύο συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες στο πλαίσιο της περιοδείας του, λόγω ασθένειας για την οποία δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.

Το πρώην «σκαθάρι» ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο Μίσιγκαν το βράδυ του Σαββάτου, αλλά από το καζίνο όπου θα διεξαγόταν η συναυλία ανακοινώθηκε η ακύρωσή της λίγες ώρες πριν από την έναρξη.

«Ο Ringo και η All Starr Band με μεγάλη απογοήτευση ανακοινώνουν ότι δεν θα μπορέσουν να δώσουν τη συναυλία στο Four Winds Casino», ανακοίνωσε με ανάρτηση στα social media το καζίνο.

«Ο Ringo είναι άρρωστος και ήλπιζε ότι θα μπορούσε να συνεχίσει- εξ ου και η καθυστερημένη ανακοίνωση- αλλά έχει επηρεαστεί η φωνή του, οπότε το αποψινό σόου, που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σε λίγες ώρες, ματαιώνεται. Ο Ringo δεν έχει κορωνοϊό», σημείωνε ακόμη η ανακοίνωση, συμπληρώνοντας ότι το πρώην μέλος των Beatles και η μπάντα του στέλνουν την αγάπη τους σε όλους τους φαν τους.

Το βράδυ της Κυριακής ήταν προγραμματισμένη συναυλία του Ringo Starr στη Μινεσότα, αλλά και αυτή ματαιώθηκε, με παρόμοια ανακοίνωση που εξέδωσε το Mystic Lake Casino.

«Ο Ringo είναι άρρωστος και ήλπιζε ότι θα μπορούσε να παίξει- για αυτό και η καθυστερημένη ενημέρωση- αλλά έχει επηρεάσει τη φωνή του. Ο Ringo δεν έχει Covid-19», ανέφερε το καζίνο.

The Ringo Starr and His All Starr Band concert scheduled for 8 pm Sun. 10/2/22 in the Mystic Showroom has been postponed. Ringo is sick and was hoping to be able to perform, hence the late notice, but it has affected his voice. Ringo does not have COVID-19. pic.twitter.com/Es3BsM0HWX