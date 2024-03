Ο πρώτος άνθρωπος με τσιπ εγκεφάλου της Neuralink παίζει βιντεοπαιχνίδι με «τηλεπάθεια»

Ο πρώτος άνθρωπος στου οποίου τον εγκέφαλο εμφυτεύθηκε χειρουργικά ένα τσιπ υπολογιστή Neuralink έδειξε πώς χρησιμοποιεί το μυαλό του για να μετακινήσει έναν κέρσορα υπολογιστή για να παίξει online σκάκι και να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει μια ροή μουσικής.

Ο Noland Arbaugh, ένας 29χρονος άνδρας που έχει παραλύσει από τους ώμους και κάτω λόγω ενός ατυχήματος κατάδυσης πριν από οκτώ χρόνια, συμμετείχε σε live μαζί με έναν μηχανικό της Neuralink στο X για να δείξει στο κοινό πώς λειτουργεί η τεχνολογία διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή. «Όλα γίνονται με τον εγκέφαλό μου. Αν μπορείτε να δείτε τον κέρσορα να κινείται γύρω από την οθόνη, αυτό το κάνω εγώ», είπε ενώ η ζωντανή ροή έδειχνε τον κέρσορα να κινείται σε μια διαδικτυακή παρτίδα σκακιού. «Είναι πολύ ωραίο, ε;»

Το τσιπ της Neuralink περιέχει 1.000 ηλεκτρόδια προγραμματισμένα να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη νευρική δραστηριότητα και την πρόθεση κίνησης του εγκεφάλου και να τα στέλνουν σε έναν υπολογιστή Neuralink για αποκωδικοποίηση για να μετατρέψουν τις σκέψεις σε δράση.

