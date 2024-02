'Ιλον Μασκ: Ο πρώτος ασθενής της Neuralink μπορεί να ελέγξει ποντίκι υπολογιστή με τη σκέψη του

Ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο εμφυτεύτηκε τσιπ στον εγκέφαλό του, το οποίο έφτιαξε η εταιρεία Neuralink φαίνεται πως έχει αναρρώσει και μπορεί πλέον να ελέγχει με τη σκέψη του το ποντίκι εντός υπολογιστή, είπε ο Ίλον Μασκ, ιδρυτής της εταιρείας.

«Η εξέλιξη είναι καλή και ο ασθενής φαίνεται πως έχει αναρρώσει πλήρως, χωρίς παρενέργειες απ’ όσο γνωρίζουμε. Ο ασθενής μπορεί να κινεί το ποντίκι υπολογιστή στην οθόνη μόνο με τη σκέψη» ανέφερε ο ο Ίλον Μασκ. Η Νeuralink εμφύτευσε το πρώτο τσιπ στον εγκέφαλο του ασθενούς τον Ιανουάριο, όπως επίσης γνωστοποίησε ο Ίλον Μασκ, τον περασμένο μήνα.

Τον Σεπτέμβριο, έγινε γνωστό ότι η εταιρεία είχε λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για να επιστρατεύσει ανθρώπους για τις πρώτες δοκιμές με σκοπό να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία από άτομα που φέρουν σοβαρά τραύματα και δεν μπορούν να χρησιμοποιούν υπολογιστές. Με το συγκεκριμένο τσιπ το κάνουν μόνο με τη δύναμη της σκέψης.

Η ταυτότητα του πρώτου ασθενή δεν έχει γίνει γνωστή, παρά το γεγονός ότι η Neuralink πέρυσι είπε ότι αναζητούσε άτομα με τετραπληγία λόγω του τραυματισμού του αυχενικού νωτιαίου μυελού, ή αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, κοινώς γνωστής ως ALS ή Νόσος του Λου Γκέριγκ, για τις δοκιμές της.

Η τρέχουσα δοκιμή περιελάμβανε την εμφύτευση ενός τσιπ, που αναμεταδίδει μια πρόθεση κίνησης από τον εγκέφαλο στον υπολογιστή, είπε η Neuralink.

Το Hastings Center, ένα μη κομματικό ερευνητικό ινστιτούτο, δημοσίευσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μια ανάρτησή του όπου κατέκρινε αυτό που αποκαλούσε «επιστήμη μέσω δελτίου τύπου», αναφερόμενος στην προσέγγιση της Neuralink για την κοινοποίηση πληροφορίων. Το κέντρο ανέφερε πως θεωρεί ότι «ένα άνευ προηγουμένου πείραμα που περιλαμβάνει ένα ευάλωτο άτομο» θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσημη αναφορά στο κοινό.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.