Ο πρίγκιπας Χάρι παραδέχεται πως παρακολουθεί το ‘The Crown’ του Netflix - «Κάνω και fact-checking»

Ο πρίγκιπας Χάρι παραδέχτηκε πως παρακολουθεί την επιτυχία τού Netflix «Το Στέμμα», υποστηρίζοντας μάλιστα πως κάνει και fact-checking στη σειρά για τη βασιλική οικογένεια.

Σε συνέντευξή του στο The Late Show with Stephen Colbert χθες, Τρίτη, ο δούκας του Σάσεξ σχολίασε την πολυσυζητημένη δραματική σειρά, όταν ρωτήθηκε αν «το'χει παρακάνει» με κάποια σειρά τον τελευταίο καιρό.

Απαντώντας θετικά, ρωτήθηκε στη συνέχεια αν το The Crown ήταν μία από τις σειρές με τις οποίες έχει «κολλήσει».

Ο συγγραφέας του Spare απάντησε πως «ναι, έχω παρακολουθήσει αρκετά επεισόδια του Τhe Crown, από τα παλιότερα, αλλά και τα πιο πρόσφατα».

Fans of @thecrownnetflix will be pleased to know Prince Harry fact-checks the show. 😂👑 #Colbert #Spare pic.twitter.com/LZjItrfLMx