Πρίγκιπας Χάρι: Ο πατέρας μου μού είπε πως πέθανε η μητέρα μου χωρίς να μ'αγκαλιάσει - Έκλαψα μόνο μια φορά για το θάνατό της

Ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε πως έκλαψε μόλις μία φορά μετά το θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, στο φρικτό τροχαίο στο Παρίσι, το 1997.

Σε ένα νέο κλιπ στο πλαίσιο προώθησης της αυτοβιογραφίας του Spare, ο δούκας του Σάσεξ περιγράφει πως εκείνος και ο αδερφός του, Γουίλιαμ ήταν ανήμποροι να δείξουν τα συναισθήματά τους καθώς συναντούσαν τους πολίτες που πενθούσαν στις δημόσιες εμφανίσεις τους.

Όπως είπε στον Τομ Μπράντλι του ITV, o ίδιος έκλαψε όταν η μητέρα του τάφηκε, παραδεχόμενος πως ένιωθε «κάποιες ενοχές» όταν περπατούσε ανάμεσα στα πλήθη που άφηναν λουλούδια έξω από τα ανάκτορα του Κένσινγκτον.

«Έκλαψα μια φορά, στην κηδεία, και ξέρετε, μπαίνω σε λεπτομέρειες στο Spare για το πόσο αλλόκοτο ήταν αυτό και πόσες ενοχές ένιωσα, και νομίζω και ο Γουίλιαμ, περπατώντας έξω από το Κένσινγκτον» περιγράφει ο ίδιος στη συνέντευξη που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ.

«Υπάρχαν 50.000 ανθοδέσμες για τη μητέρα μας και εμείς σφίγγαμε τα χέρια των ανθρώπων, χαμογελώντας... Και υπήρχαν υγρά χέρια που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί ήταν υγρά, αλλά ήταν από τα δάκρυα που σκούπιζαν» λέει ο ίδιος.

«Όλοι νόμιζαν και ένιωθαν πως ήξεραν τη μαμά μας και οι δύο πιο στενοί άνθρωποί της, οι δύο πιο αγαπημένοι της άνθρωποι, ήταν ανήμποροι να δείξουν το όποιο συναίσθημα εκείνη τη στιγμή» παραδέχεται.

