Τη δημοφιλή τραγουδίστρια, Ντούα Λίπα συνάντησε ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σταύρος Λαμπρινίδης με την οποία μάλιστα φωτογραφήθηκε.

Ο κ. Λαμπρινίδης βρέθηκε στο γκαλά του Atlantic Council όπου παρούσα ήταν και η Ντούα Λίπα. Ο ίδιος μάλιστα ανήρτησε δύο φωτογραφίες από τη συνάντησή τους στον λογαριασμό του στο Twitter με τη λεζάντα τους να είναι σε έντονα χιουμοριστική διάθεση.

«Η ερώτηση στα χείλη όλων στο γκαλά του AtlanticCouncil: "Ποιο είναι αυτό το άτομο που στέκεται δίπλα στον διάσημο πρέσβη της ΕΕ;" ΌΧΙ. Τι χαρά που συνάντησα την Ντούα Λίπα, μια ένθερμη υποστηρίκτρια των ίσων δικαιωμάτων, μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, και κάτοχο του βραβείου ηγεσίας του Atlantic Council», γράφει.

The question on everyone’s lips at the @AtlanticCouncil Leadership Awards Gala:

“Who’s that person standing next to the famous EU Ambassador?” NOT! 😄😄

What a pleasure to meet @DUALIPA, a fierce advocate for equal rights, a great artist, and an AC leadership award recipient. pic.twitter.com/Y2Ybxpa3dl