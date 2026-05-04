ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία

Αφορμή για την εξέλιξη είναι η επέτειος νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που γιορτάζεται στις 9 Μαΐου

The LiFO team
The LiFO team
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κήρυξε σήμερα διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό η παρέλαση

Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μια περιορισμένη παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα στις 9 Μαΐου, χωρίς στρατιωτικά οχήματα για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, λόγω φόβων για πιθανή επίθεση μεγάλης εμβέλειας από ουκρανικά drones.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν θα παρελάσουν τεθωρακισμένα οχήματα ή πυραυλικά συστήματα από την Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της παρέλασης, η οποία τιμά τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η αιτία για τις αλλαγές στην ετήσια παρέλαση είναι η «ουκρανική τρομοκρατική δραστηριότητα».

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Axios: «Θέλει δράση» - Η δυσαρέσκεια Τραμπ για το αδιέξοδο με το Ιράν πίσω από το σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

Με φόντο το παρατεταμένο αδιέξοδο με το Ιράν, οι ΗΠΑ προχωρούν σε ένα νέο σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ, που συνδυάζει στρατιωτική παρουσία και διπλωματική πίεση, ανεβάζοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή
THE LIFO TEAM
 
 