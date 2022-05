Ο Πούτιν χάνει την πίστη του στους κορυφαίους στρατηγούς του μετά από σημαντικές αποτυχίες την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον ανώτατο στρατηγό του και έχει καθαιρέσει άλλους ανώτερους διοικητές μετά τις αποτυχίες τους στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Βρετανίας αναφέρει το πρωί της Τρίτης ότι το Κρεμλίνο απομάκρυνε τον υποστράτηγο Serhiy Kisel, διοικητή της επίλεκτης 1ης Στρατιάς των Φρουρών, επειδή δεν κατάφερε να καταλάβει το Χάρκοβο.

Η διεθνής προσοχή έχει επικεντρωθεί στη στρατηγικής σημασίας πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας τις τελευταίες ημέρες μετά την είδηση ​​που οι ουκρανικές δυνάμεις αξιοποίησαν την υποχώρηση της Ρωσίας και απώθησαν τα στρατεύματα εισβολής πίσω στα σύνορά τους.

Ο διοικητής του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, αντιναύαρχος Igor Osipov, έχει επίσης τεθεί σε αναστολή πιθανώς επειδή επέτρεψε στο ναυαρχίδα του καταδρομικού Moskva να βυθιστεί τον Απρίλιο από μια προφανή πυραυλική επίθεση.

Ίσως το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι ο Valeriy Gerasimov, ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, παραμένει στη θέση του, αλλά, όπως πιστεύουν οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, «δεν είναι σαφές εάν διατηρεί την εμπιστοσύνη του Προέδρου Πούτιν.»

Εκτιμάται δε, ότι τουλάχιστον 12 Ρώσοι στρατηγοί έχουν πεθάνει στο πεδίο της μάχης. Την ίδια ώρα εικάζεται ότι ο ίδιος ο Πούτιν κατευθύνει τώρα τις τακτικές αποφάσεις του στρατού του, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποτυγχάνουν στους στόχους τους, ενώ αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό.

«Μια κουλτούρα συγκάλυψης και αποδιοπομπαίου τράγου είναι πιθανώς διαδεδομένη στο ρωσικό στρατιωτικό σύστημα», σύμφωνα με την αξιολόγηση.

Πολλοί αξιωματούχοι που εμπλέκονται στην εισβολή στην Ουκρανία πιθανότατα θα απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τις προσπάθειες να αποφευχθεί η προσωπική ευθύνη για τις επιχειρησιακές οπισθοδρομήσεις της Ρωσίας.

Η αξιολόγηση υποδηλώνει ότι οι εξελίξεις πιθανότατα θα επιβαρύνουν περαιτέρω το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης και ελέγχου της Ρωσίας, καθώς οι αξιωματικοί επιδιώκουν όλο και περισσότερο να αναβάλουν τις βασικές αποφάσεις στους ανωτέρους τους.

«Θα είναι δύσκολο για τη Ρωσία να ανακτήσει την πρωτοβουλία υπό αυτές τις συνθήκες», αναφέρουν οι μυστικές υπηρεσίες.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, από την άλλη, κάνουν αναφορές και αναρτούν εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποτίθεται ότι δείχνουν Ρώσους στρατηγούς μεταξύ των απωλειών του πεδίου μάχης, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρέως κοινοποιημένου περιστατικού τον Μάρτιο όπου το πτώμα ενός στρατηγού φαινόταν να μένει πίσω στη λάσπη καθώς τα δικά του στρατεύματα αποχωρούσαν.

Ο Mykhailo Podoliak, ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέβασε τότε στο Twitter τα ονόματα των στρατηγών που έλεγε ότι σκοτώθηκαν, προσθέτοντας ότι αυτοί οι θάνατοι δείχνουν ότι ο ρωσικός στρατός «είναι εντελώς απροετοίμαστος και πολεμά μόνο με αριθμούς και πυραύλους κρουζ».

Αξιωματούχος του Πενταγώνου είπε στους δημοσιογράφους τότε ότι η σύνθεση του ρωσικού στρατού διαφέρει σημαντικά από τους δυτικούς ομολόγους του, ιδιαίτερα τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που εκχωρούν επακόλουθη εξουσία λήψης αποφάσεων σε κατώτερους αξιωματικούς και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην επιχειρησιακή εμπειρία των ανώτερων στρατευμένων υπαξιωματικών.

«Δεν οργανώνουν τον στρατό τους όπως εμείς», είπε ο αξιωματούχος, υποδεικνύοντας ότι το δόγμα της Ρωσίας τοποθετεί τους στρατηγούς της σε επικίνδυνες καταστάσεις πιο εύκολα σε σχέση με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

