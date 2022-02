Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «στρίμωξε» τον επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας Σεργκέι Ναρίσκιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης με ανώτατους αξιωματούχους ασφαλείας της Ρωσίας σχετικά με την αναγνώριση των περιοχών της Ουκρανίας που ελέγχονται από τους αντάρτες.

Ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, αφού είχε ανέβει στο βήμα, μοιραζόταν τις απόψεις του για την τρέχουσα κατάσταση. «Με την πρόταση του Νικολάι Πλατόνοβιτς, θα μπορούσαμε να δώσουμε, πως να το πω, στους δυτικούς μας εταίρους μια τελευταία ευκαιρία. Να τους δώσουμε μια επιλογή, σε μικρό χρονικό ορίζοντα, να πιέσουν το Κίεβο να επιλέξει την ειρήνη και να εφαρμόσει τη συμφωνία του Μινσκ» ανέφερε ο Ναρίσκιν και πρόσθεσε: «Στη χειρότερη περίπτωση, πρέπει να πάρουμε την απόφαση για την οποία συζητάμε σήμερα».

Τότε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον διέκοψε, ζητώντας του να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί, λέγοντας «στη χειρότερη περίπτωση, θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση που συζητάμε σήμερα». «Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει ''στη χειρότερη περίπτωση''; Προτείνεις να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις, ή να αναγνωρίσουμε την κυριαρχία;», ρωτά, συγκεκριμένα, ο Πούτιν.

Τότε, ο Ναρίσκιν φαίνεται να έρχεται αμηχανία και να αρχίζει να τραυλίζει, καθώς απαντά στον Ρώσο ηγέτη, ο οποίος αρχίζει να τον «σφυροκοπά».

Ο διάλογος Πούτιν-Ναρίσκιν

