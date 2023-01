Ο Πολωνός πρωθυπουργός θέλει να επαναφέρει τη θανατική ποινή

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Mateusz Morawiecki μίλησε αιφνιδιαστικά υπέρ της θανατικής ποινής και παραδέχθηκε ότι δεν συμμερίζεται την άποψη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επί του θέματος.

Τα λεγόμενά του προκάλεσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, επικρίσεις από διάφορους κύκλους και βέβαια από την εγχώρια αντιπολίτευση.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός διοργάνωσε έναν γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων στον λογαριασμό του στο Facebook. Απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις των πολιτών.

Ερωτώμενος για τη θανατική ποινή, ο Morawiecki είπε χαρακτηριστικά:

«Νομίζω ότι, γενικά, θα πρέπει να επανεξεταστεί. Η θανατική ποινή για τα πιο σοβαρά εγκλήματα θα πρέπει να επιτρέπεται. Από αυτή την άποψη, δεν συμφωνώ με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, διότι είμαι υπέρμαχος της θανατικής ποινής, αλλά δεν την έχουμε»

Η θανατική ποινή στην Πολωνία καταργήθηκε το 1998. Το τελευταίο άτομο που εκτελέστηκε ήταν ο Andrzej Czabanski, ο οποίος απαγχονίστηκε τον Απρίλιο του 1988 για βιασμό και δολοφονία μιας γυναίκας και απόπειρα δολοφονίας στις δύο κόρες της.

