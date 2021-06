Νέα επίθεση του Πιρς Μόργκαν στην Μέγκαν Μαρκλ σε νέα του συνέντευξη στην αυστραλιανή εκδοχή της εκπομπής, «60 λεπτά».

Ο πρώην παρουσιαστής του «Goodmorning Britain» ισχυρίζεται ότι όλα όσα λέει η Δούκισσα του Σάσεξ είναι «εντελώς ψέματα».

«Δεν πιστεύω ούτε μία μια λέξη, από αυτά που λέει», είπε ο 56χρονος Μόργκαν, για την 39χρονη δούκισσα, σε μία ακόμα επίθεση εναντίον της.

Σχολιάζοντας δε τους ισχυρισμούς της Μαρκλ και του συζύγου της πρίγκιπα Χάρι ότι είχαν παντρευτεί κρυφά λίγες μέρες πριν από τον βασιλικό γάμο τους τον Μάιο του 2018, ο Μόργκαν είπε πως «Είναι εντελώς ψέματα. Αυτό θα έκανε τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι, εγκληματία».

Ωστόσο, παραμένει ειρωνικό το ότι ο Μόργκαν έδωσε συνέντευξη στον Καρλ Στεφάνοβιτς, καθώς ο 46χρονος παρουσιαστής του Nine Network ήταν ένας από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές της Μάρκλ. Είχε χαρακτηρίσει δε, τον Μόργκαν «ντροπή».

Στο κλιπ από τη συνέντευξή τους, ο Μόργκαν φέρεται να λέει ότι η Μέγκαν Μαρκλ προσποιούνταν ότι είχε ερωτευτεί τον Χάρι.

«Έχω κάτι να πω γι 'αυτό», είχε απαντήσει τότε ο Στεφάνοβιτς. «Νομίζω ότι είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική, υπέροχη γυναίκα. Νομίζω ότι κάνει ότι καλύτερο μπορεί την παρούσα στιγμή και έχει πολλά να διαχειριστεί. Το κάνει τόσο όμορφα. Είναι τόσο σπουδαίο εξαγώγιμο προϊόν για την Μεγάλη Βρετανία» είπε.

Εκνευρίζοντας ακόμη περισσότερο τον Μόργκαν, πρόσθεσε ότι «Εννοώ, τι είναι αυτός ο τύπος; Έχει χάσει εντελώς την όλη ιστορία».

Ο Μόργκαν έφυγε από την εκπομπή, που παρουσίαζε τον Μάρτιο αφού πρώτα δημιούργησε σκηνή on air, και αποχώρησε από την εκπομπή κατά τη διάρκεια μιας έντονης συζήτησης, σχετικά με την Μέγκαν και τον Χάρι.

Στην επικείμενη συνέντευξη του Στεφάνοβιτς με τον Μόργκαν, εκείνος δε, τον αποκαλεί «θυμωμένο γέρο».

«Η ελευθερία του λόγου είναι στην πραγματικότητα πιο σημαντική από την κατάρρευση της Μέγκαν Μαρκλ», απάντησε ο Μόργκαν. «Ποιοι είναι αυτοί οι «ξύπνιοι» που περπατούν σαν να είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν με μια δόση Βλάντιμιρ Πούτιν; Έλα, τώρα, πάρτε ένα χάπι να χαλαρώσετε».

He duked it out with the duchess and famously got fired. Now, @PiersMorgan is back and taking his fight straight to the palace. SUNDAY on #60Mins, why the king of controversy refuses to be cancelled. pic.twitter.com/l1oaNeS34T